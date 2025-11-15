Addis Ababa — La quête de l'Éthiopie pour accéder à la mer Rouge contribuera grandement à la paix et à la stabilité régionales, a déclaré l'ambassadeur Zerihun Abebe, directeur général des affaires africaines au ministère des Affaires étrangères.

Dans une interview exclusive accordée à l'ENA, le directeur général a souligné l'importance de l'accès de l'Éthiopie à la mer pour la paix régionale.

Rappelons que le Premier ministre Abiy Ahmed a récemment déclaré aux membres du Parlement (MP) que la quête d'un accès à la mer Rouge était une question juridique, historique, géographique et économique pour le pays.

L'Éthiopie est un grand pays de la région en termes de population, de capacité militaire et de développement économique, a-t-il déclaré.

Affirmant que le pays partage des frontières avec six pays, l'ambassadeur Zerihun a souligné qu'il s'agit d'un État pivot dans la région.

Mentionnant que l'Éthiopie est interconnectée avec ses voisins par le même peuple, les mêmes ressources naturelles et les mêmes infrastructures, il a souligné que si l'Éthiopie se développait seule, elle ne serait qu'une décoration solitaire.

Le principe directeur est donc le suivant : lorsque l'Éthiopie se développe, toute la région se développe également ; la paix et la stabilité régionales sont donc essentielles pour le pays, a-t-il souligné.

Il a en outre expliqué que la philosophie Medemer de l'Éthiopie est cruciale pour favoriser la compréhension, la coopération et le progrès partagé avec les pays voisins.

Dans ce contexte, la recherche par l'Éthiopie d'un accès à la mer, l'utilisation partagée des ressources transfrontalières et le développement conjoint des infrastructures sont des exemples clairs de son engagement en faveur du développement collectif, a-t-il souligné.