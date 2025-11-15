Addis Ababa — Le ministre des Affaires étrangères Gedion Timothewos a exhorté la communauté internationale à dissuader le gouvernement érythréen de poursuivre sa politique erronée à l'égard de l'Éthiopie et de la région, et à encourager l'Érythrée à s'inscrire dans la vision de l'intégration régionale en prenant des mesures modestes et concrètes pour un avenir meilleur.

S'exprimant aujourd'hui lors du Forum sur la politique étrangère consacré aux développements dans la Corne de l'Afrique, le ministre des Affaires étrangères Gedion a déclaré que les conceptions rigides, intransigeantes, dépassées et manichéennes de la souveraineté devraient céder la place à un avenir économique plus collaboratif et intégré, dont les deux pays tireraient profit.

« Nous ne devons pas être prisonniers de notre histoire, mais maîtres de notre destin futur. Nous ne pouvons pas effacer ce qui s'est passé jusqu'à présent, la douleur et les souffrances endurées par des générations parce que nous avons souvent préféré le conflit au dialogue. Mais nous pouvons changer ce qui se passera aujourd'hui et demain », a-t-il souligné.

Réaffirmant la volonté de l'Éthiopie de dialoguer et d'envisager un avenir différent, Gedion a appelé la communauté internationale à faire pression et à encourager le gouvernement érythréen à renoncer à ses provocations et violations à l'encontre de l'Éthiopie et à s'engager dans un dialogue de bonne foi.

Afin d'éclairer l'auditoire sur les principales causes sous-jacentes du cycle de conflits et de tensions entre l'Éthiopie et l'Érythrée, en particulier sous sa forme contemporaine, le ministre a notamment cité les points suivants.

« Tout comme ceux qui ont supposé à tort que le conflit frontalier autour de la ville de Badme était à l'origine du conflit dans les années 1990, certains pensent que le port d'Assab est aujourd'hui la pomme de discorde et le foyer des tensions entre les deux pays », a déclaré Gideon.

Il a attribué le premier facteur au désir du gouvernement érythréen de voir l'Érythrée souveraine et indépendante tout en bénéficiant des avantages et en conservant les privilèges découlant de son appartenance à la communauté politique éthiopienne.

« Les personnalités officielles et les personnalités des médias sociaux affiliées à l'État érythréen se sentent habilitées à prendre position, à donner leur avis et même à s'impliquer activement dans les affaires politiques intérieures de l'Éthiopie. Mais cela va au-delà de la politique. »

Le ministre des Affaires étrangères a ajouté que « la classe dirigeante érythréenne estime que les Érythréens ont un intérêt dans l'économie éthiopienne. Ce sentiment d'un droit perverti, cette conviction que ce qui est à moi est à moi et que ce qui est à toi est à nous, est un fil conducteur qui sous-tend notre histoire troublée. Les pratiques commerciales illicites, prédatrices et abusives étaient monnaie courante avant le conflit de 1998, et on en entend encore clairement les échos aujourd'hui. »

Il a décrit l'autre facteur comme « la tendance des dirigeants érythréens à se présenter comme un instrument au service de toutes les forces hostiles à l'Éthiopie. L'instrumentalisation de l'Érythrée par ceux qui souhaitent déstabiliser l'Éthiopie et freiner son progrès rend la coexistence pacifique très difficile ».

Selon Gedion, ce ne sont pas les intérêts nationaux de l'Érythrée ni les seules tendances prédatrices du régime qui dictent une politique hostile à l'Éthiopie. « C'est également la volonté des dirigeants érythréens d'agir en tant que mandataire régional pour des tiers qui a rendu les relations entre les deux pays très difficiles. On pourrait même affirmer qu'il s'agit là d'un défaut congénital de l'État érythréen. »

L'autre facteur souligné par le ministre est ce que l'on pourrait appeler la doctrine Isayas. « La doctrine Isayas n'est pas écrite ni exposée explicitement, mais elle est désormais assez évidente en raison de son application constante au fil des ans. Cette doctrine part du principe que le maintien de l'Érythrée en tant que pays souverain dépend de l'insécurité, de la fragmentation et de l'instabilité de l'Éthiopie. En tant que telle, cette doctrine fonde la sécurité de l'Érythrée sur l'insécurité de l'Éthiopie. »

Après avoir expliqué les mesures et les actes injustes et provocateurs du gouvernement érythréen, le ministre des Affaires étrangères Gideon a conclu en déclarant : « Nous pouvons changer ce qui va se passer aujourd'hui et demain. C'est avant tout la responsabilité des gouvernements des deux États. Le gouvernement éthiopien est prêt au dialogue et à un avenir différent. Nous appelons la communauté internationale à faire pression et à encourager le gouvernement érythréen à renoncer à ses provocations et violations à l'encontre de l'Éthiopie et à s'engager dans un dialogue de bonne foi. »