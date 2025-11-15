Cote d'Ivoire: Paix et durabilité - L'UNESCO ouvre un nouveau chapitre pour l'éducation mondiale

Le siège de l'UNESCO a accueilli ce vendredi 5 décembre 2025, une rencontre internationale majeure consacrée à l'éducation à la paix, sous le thème : « Éducation à la paix en action : de la politique à la pratique ». L'événement, organisé en partenariat avec l'ONG Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL), a réuni États membres, experts, enseignants, réseaux éducatifs et jeunes leaders, tous engagés pour faire de l'éducation un moteur de paix durable.

Un contexte mondial exigeant plus que jamais l'action

Alors que les conflits armés, les polarisations sociales et les inégalités continuent de fragiliser les sociétés, l'UNESCO rappelle que la paix ne se limite pas à l'absence de guerre. Elle nécessite un apprentissage continu et le développement de valeurs citoyennes telles que le dialogue, l'empathie et la tolérance.

La rencontre s'inscrit dans la dynamique de l'ODD 4.7, qui engage les États à garantir aux apprenants les connaissances nécessaires pour promouvoir la paix, les droits humains et le développement durable.

L'ONG HWPL, reconnue pour son Programme d'éducation à la paix déployé dans plus de 100 pays, a présenté ses résultats et son impact. Avec 111 accords de coopération couvrant près de 1 000 institutions éducatives, dont 43 ministères de l'Éducation, HWPL contribue déjà à l'intégration de l'éducation à la paix dans les systèmes éducatifs nationaux.

Son approche pédagogique, participative et centrée sur la résolution non violente des conflits, représente un modèle concret que l'UNESCO souhaite capitaliser et diffuser dans ses réseaux mondiaux (ASPnet, ESD-Net 2030, Commissions nationales).

Institutionnaliser l'éducation à la paix

L'événement visait avant tout à transformer les engagements politiques en actions éducatives effectives.

Les participants ont travaillé à élaborer des recommandations opérationnelles pour intégrer durablement l'éducation à la paix et l'Éducation au Développement Durable (EDD) dans les curriculums ; renforcer les partenariats multi-acteurs, incluant gouvernements, ONG, jeunes et chercheurs ; diffuser des approches pédagogiques innovantes, inspirées notamment du programme HWPL ; mettre en place un mécanisme de suivi permettant de mesurer les progrès réalisés ; accroître la participation des jeunes, acteurs clés de la culture de paix.

Au terme des échanges, plusieurs engagements structurants sont attendus la rédaction de recommandations politiques et éducatives, la création de nouvelles synergies multi-acteurs, l'intégration d'écoles partenaires de HWPL au réseau ASPnet de l'UNESCO, la mise en place d'un cadre de suivi annuel, appuyant la progression de l'ODD 4.7, la valorisation et la diffusion de bonnes pratiques pédagogiques à travers les plateformes de l'UNESCO.

Une feuille de route jusque au-delà de 2026

À partir de 2026, des ateliers régionaux seront organisés pour contextualiser les recommandations selon les réalités locales et renforcer l'appropriation des programmes. L'objectif à long terme est clair : institutionnaliser le Programme d'éducation à la paix de HWPL comme cadre complémentaire aux stratégies globales de l'UNESCO en matière de paix, de citoyenneté mondiale et de développement durable.

En accueillant cette initiative à Paris, l'UNESCO confirme son rôle de chef de file international dans la promotion de la culture de paix. L'organisation entend poursuivre son action pour accompagner les États vers des systèmes éducatifs capables de former des citoyens responsables, engagés et porteurs de solutions face aux défis mondiaux.