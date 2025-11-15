Cote d'Ivoire: Cantines scolaires - 29 tonnes de vivres pour nourrir l'avenir des écoliers de l'Indénié-Djuablin

La Direction régionale de l'Éducation nationale de l'Indénié-Djuablin a reçu, ce jeudi 13 novembre 2025, un important lot de vivres et de non-vivres destiné à renforcer les cantines scolaires de la région. Ce second don du genre s'inscrit dans une dynamique de solidarité renouvelée en faveur du bien-être et de la réussite des écoliers.

D'un volume total estimé à 28,9 tonnes, cette dotation permettra d'approvisionner 80 écoles. Elle comprend notamment du riz, des pâtes alimentaires, de la tomate, de l'huile et plusieurs produits de première nécessité. Cette action est portée par Nestlé et Olam Food Ingredient (OFI), en partenariat avec plusieurs coopératives agricoles locales, dans le cadre du programme Accélérateur initié par Nestlé. À travers ce dispositif, plus de 10 950 enfants bénéficient chaque jour d'un repas dans leur établissement.

Représentant Nestlé, Zahui Edouard a rappelé l'objectif central du programme : soutenir la lutte contre le travail des enfants en renforçant les conditions de scolarisation. Depuis 2021, a-t-il indiqué, 14 milliards de FCFA ont été investis pour accompagner les cantines scolaires à l'échelle nationale.

Une contribution hautement saluée par le Directeur régional de l'Éducation nationale d'Abengourou, Coulibaly Apa Patrice. Selon lui, les cantines scolaires constituent un pilier essentiel de la politique d'éducation inclusive du gouvernement. « En dotant nos écoles de ces importantes quantités de vivres, OFI et Nestlé traduisent concrètement leur engagement en faveur de la protection des enfants », a-t-il déclaré. Ce nouveau stock assurera environ 50 jours de repas, en complément des ressources fournies par l'État, même si près de soixante jours restent encore à couvrir pour une prise en charge complète de l'année scolaire.

Même satisfaction du côté de Mme Ivan Bologoun, Sous-directrice des cantines scolaires. Elle a qualifié le programme Accélérateur de « levier majeur de la réussite scolaire », saluant son impact sur la rétention des élèves, l'amélioration des apprentissages et la promotion d'une alimentation saine. Selon elle, cette assistance couvre environ 40 % des besoins nutritionnels journaliers des enfants et constitue un véritable soulagement économique pour les familles, rassurées de savoir que leurs enfants bénéficient d'un repas équilibré chaque midi.

La communauté éducative a exprimé, à l'unisson, sa profonde gratitude envers les donateurs pour cette action qui contribue à nourrir durablement l'avenir des jeunes apprenants.