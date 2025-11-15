Afrique de l'Ouest: BRVM - Unilever Côte d'Ivoire à la tête du TOP 5 des plus fortes hausses de cours pour la seconde journée consécutive.

Au terme de la séance de cotation de ce vendredi 14 novembre 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre Unilever Côte d'Ivoire se retrouve, pour la seconde journée consécutive à la tête du Top5 des plus fortes de hausses de cours avec 7,49%.

Le cours de ce titre passe ainsi de 28 690 FCFA la veille à 30 840 FCFA, soit une augmentation de 2 150 FCFA en valeur absolue. En deux jours, ce titre connait une augmentation de 4 150 FCFA.

Les dirigeants de Unilever Côte d'Ivoire n'ont toujours pas rendu public les résultats de l'entreprise au titre de l'exercice 2024 encore moins ceux du premier, du deuxième et du troisième trimestre 2025.

Les seules informations dont disposent les investisseurs remontent au 31 décembre 2023 avec un résultat net bénéficiaire de 640,334 millions FCFA contre une perte de 6,908 milliards FCFA en 2022.

Le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Nestlé Côte d'Ivoire (plus 7,35% à 12 000 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 3,45% à 1 200 FCFA), BICB Bénin (plus 2,25% à 5 215 FCFA) et BICI Côte d'Ivoire (plus 2,05% à 19 900 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres CFAO Côte d'Ivoire (moins 4,97% à 1 530 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 3,65% à 2 900 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 3,27% à 2 515 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 3,27% à 2 515 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 2,89% à 2 350 FCFA) et Oragroup Togo (moins 2,67% à 2 550 FCFA).

La valeur totale des transactions s'est établie à 1,758 milliard FCFA contre 1,077 milliard FCFA la veille.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle enregistre une baisse de 36,973 milliards, passant de 13 029,618 milliards FCFA la veille à 12 992,645 milliards FCFA ce 14 novembre 2025.

Celle du marché des obligations connait une hausse de 5,361 milliards, se situant à 10 706,380 milliards FCFA contre 10 701,019 milliards FCFA le jeudi 13 novembre 2025.

Tous les indices sont de nouveau en baisse. L'indice BRVM Composite a ainsi régressé de 0,28% à 336,98 points contre 337,94 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 est aussi en baisse de 0,58% à 162,91 points contre 163,86 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Prestige, il est également en légère baisse de 0,07% à 140,43 points contre 140,53 points la veille.