Afrique de l'Ouest: Système de paiement instantané de l'Uemoa - La BCEAO déploie l'espace développeurs (sandbox) public de l'Api-Business

14 Novembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou FAYE

La Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) porte à la connaissance du public que le sandbox de l'Api Business de la Plateforme interopérable du système de paiement instantané (Pi-Spi) est désormais accessible à l'adresse suivante : https://pispi.bceao.int.

Selon la Bceao dans un communiqué de presse, cet environnement de test est mis à la disposition des entreprises et des fournisseurs de solutions informatiques, afin de leur permettre de tester leurs solutions, dans un cadre sécurisé et conforme aux normes internationales en matière de systèmes de paiement.

L'espace développeurs (sandbox), explique la Bceao, comprend l'ensemble de la documentation technique, les guides d'intégration ainsi qu'un centre d'assistance pour accompagner les entreprises dans leurs travaux de développement et de test.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.