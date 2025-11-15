La Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) porte à la connaissance du public que le sandbox de l'Api Business de la Plateforme interopérable du système de paiement instantané (Pi-Spi) est désormais accessible à l'adresse suivante : https://pispi.bceao.int.

Selon la Bceao dans un communiqué de presse, cet environnement de test est mis à la disposition des entreprises et des fournisseurs de solutions informatiques, afin de leur permettre de tester leurs solutions, dans un cadre sécurisé et conforme aux normes internationales en matière de systèmes de paiement.

L'espace développeurs (sandbox), explique la Bceao, comprend l'ensemble de la documentation technique, les guides d'intégration ainsi qu'un centre d'assistance pour accompagner les entreprises dans leurs travaux de développement et de test.