Cote d'Ivoire: Journée de la paix/Kandia Camara - 'Chaque arbre planté renforce notre cohésion nationale'

À la veille de la célébration de la Journée nationale de la paix, prévue chaque 15 novembre en Côte d'Ivoire, la commune d'Abobo a abrité, le vendredi 14 novembre 2025, une importante cérémonie de planting d'arbres. Organisée conjointement par le ministère des Eaux et Forêts et celui de la Cohésion, de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, cette initiative s'inscrit dans la dynamique de renforcer la cohésion sociale autour d'un symbole universel : l'arbre.

Placée sous le parrainage du Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de Vie, Robert Beugré Mambé, et présidée par le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, la cérémonie a enregistré la présence de plusieurs personnalités. Parmi elles, la présidente du Sénat et maire d'Abobo, Kandia Kamissoko Camara, et la ministre Myss Belmonde Dogo, ainsi que de nombreux habitants mobilisés pour l'occasion.

Dans son allocution, la présidente du Sénat s'est dite honorée que sa commune ait été choisie pour accueillir cette édition dédiée à la paix. « Je voudrais saluer ce choix porté sur notre belle commune. Cette édition nous appelle à une action collective car chaque arbre planté contribue à l'effort national et à la recherche de l'unité et de la cohésion tant prônées par le Président Alassane Ouattara. C'est pourquoi nous devons nous engager », a-t-elle déclaré, invitant les populations à faire du planting d'arbres un acte citoyen et un vecteur de rapprochement.

Mme Kandia Camara a également rappelé que cette activité symbolique met en lumière le rôle essentiel des arbres dans la préservation de l'environnement, mais aussi dans le développement socioéconomique et culturel du pays. Pour elle, planter un arbre, c'est contribuer à protéger les générations futures et soutenir les efforts nationaux face aux défis climatiques.

Représentant le ministre Laurent Tchagba, le directeur de cabinet adjoint, Djaa Koffi Antoine, a pour sa part insisté sur l'urgence de lutter contre la déforestation qui menace gravement les écosystèmes ivoiriens. « L'arbre, ce n'est pas juste du bois, c'est le poumon de notre terre, le berceau de notre biodiversité. Chaque arbre planté est un pas vers un avenir plus vert, plus propre. C'est un geste simple, mais vital pour la cohésion nationale », a-t-il affirmé, tout en remerciant les partenaires engagés aux côtés de l'État.

Cette cérémonie marque ainsi le lancement des activités officielles de la Journée nationale de la paix 2025, rappelant que la construction d'une nation unie et durable passe aussi par des gestes environnementaux porteurs de sens et d'espérance.