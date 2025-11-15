Cote d'Ivoire: Rentrée judiciaire 2025-2026 - La Cour d'Appel d'Abidjan affiche 6 707 décisions rendues en un an

La Cour d'Appel d'Abidjan a tenu, le vendredi 14 novembre 2025, son audience solennelle de rentrée judiciaire 2025-2026 au Palais de Justice d'Abidjan-Plateau.

Placée sous la présidence du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Jean Sansan Kambilé, la cérémonie a rassemblé de nombreuses personnalités du monde judiciaire, administratif, politique et diplomatique.

Dans son discours d'ouverture, le Premier président de la Cour d'Appel, Tahirou Dembélé, a dressé le bilan de l'année judiciaire écoulée. Il a annoncé que 6 707 décisions ont été rendues entre 2024 et 2025, toutes matières confondues, soit une progression notable de 14,5 % par rapport à l'année précédente. Cette performance s'explique, selon lui, par le travail acharné des magistrats, greffiers et personnels administratifs, malgré un contexte marqué par l'augmentation du volume d'affaires et la réduction des effectifs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Premier président a rappelé l'importance du respect de l'éthique et de la déontologie dans l'exercice de la fonction judiciaire, notamment en période électorale. « Je vous invite à cultiver l'intégrité et la probité dans toutes vos décisions, à travailler en parfaite intelligence avec vos collègues et tous les autres acteurs pour assurer l'efficacité de la chaîne judiciaire », a-t-il déclaré, avant d'appeler les magistrats à demeurer neutres, impartiaux et dignes.

Pour sa part, la procureure générale près la Cour d'Appel d'Abidjan, Henriette Naye Sori, a présenté les progrès réalisés par le parquet général. Elle a salué la hausse significative du traitement des dossiers, notamment grâce à la création d'une deuxième chambre d'instruction et à l'amélioration du fonctionnement des différentes sections. « Aujourd'hui, je puis affirmer que les difficultés rencontrées l'année dernière appartiennent désormais au passé », a-t-elle assuré.

La procureure générale a également insisté sur l'importance de la modernisation du système judiciaire. Elle a rappelé la mise en service de la plateforme de digitalisation des actes de justice, qui permet aux citoyens d'obtenir plus rapidement leurs documents tels que le certificat de nationalité ou le casier judiciaire. L'inauguration du Tribunal de première instance d'Abobo-Gare et l'érection des sections détachées en tribunaux de première instance constituent également, selon elle, des avancées majeures pour rapprocher la justice des populations.

Cette rentrée judiciaire s'ouvre ainsi sous le signe de l'optimisme, de la rigueur et de la continuité des réformes engagées. La Cour d'Appel d'Abidjan ambitionne de renforcer davantage la qualité du service public de la justice, afin de garantir une justice plus accessible, plus rapide et plus crédible pour tous.