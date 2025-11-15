Cote d'Ivoire: Mission présidentielle - Alassane Ouattara s'est envolé pour la France ce vendredi

14 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan, ce vendredi 14 novembre 2025 pour un déplacement en France. Ce voyage s'inscrit dans le cadre des activités régulières du Chef de l'État, qui entend poursuivre les échanges avec plusieurs partenaires stratégiques de la Côte d'Ivoire.

Avant son départ, le Président Ouattara a été salué à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par plusieurs membres du gouvernement, des responsables militaires ainsi que des proches collaborateurs. Le décollage de l'avion présidentiel symbolise une nouvelle étape dans l'agenda international du Chef de l'État, engagé depuis plusieurs années dans le renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale, notamment avec la France, l'un des partenaires historiques de la Côte d'Ivoire.

Bien que la durée exacte du séjour n'ait pas été précisée, la Présidence indique que le retour du Chef de l'État est attendu dans les prochains jours.

Ce voyage confirme une nouvelle fois la place prépondérante de la diplomatie dans la gouvernance du Président Alassane Ouattara qui vient d'être réélu le 25 octobre 2025. Ce voyage vise également à renforcer les relations extérieures de la Côte d'Ivoire et à attirer davantage d'opportunités pour soutenir la croissance nationale.

