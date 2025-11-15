Congo-Kinshasa: LINAFOOT Ligue 1 - Sanga Balende gagne son premier point après un nul face à Lupopo

14 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Sa majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi, en difficulté depuis le début du championnat, a gagné son premier point ce vendredi 14 novembre après un match nul face au FC saint Lupopo (1-1) au stade Frédéric Kibasa Maliba de Lubumbashi.

Ce sont les cheminots de Lupopo qui ont ouvert le score à la 8' par Wanet Kashala. Les rouges et or ont réagis à la 66' par Joy Mutombo pour l'égalisation.

Score final 1-1. Premier point pour Sanga Balende.

Sanga Balende gagne ainsi son premier point après quatre défaites de suite.

Voici le classement du Groupe A:

1. FC Saint-Eloi Lupopo : 11 points (+3)

2. FC Lubumbashi Sport : 9 points, (+2)

3. AS Malole : 9 pts, (+5)

4. CS Don Bosco : 8 points (+3)

5. FC Tanganyika : 7 points (+2)

6. AS Simba : 7 points (+1)

7. US Tshinkunku : 7 points (0)

8. TP Mazembe: 6 points (+4)

9. US Panda B52: 6 points (-3)

10. FC Blessing: 4 points (-1)

11. CS Manika: 3 points (-2)

12. AS New Soger : 3 points (-2)

13. FC Tshikas : 3 points (-3)

14. AS Saint Luc : 1 points' (0)

15. JSG Bazano : 1 points' (-1)

16. SM Sanga Balende : 1 point (-6)

