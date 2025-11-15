Congo-Kinshasa: Comité olympique congolais - Amos Mbayo réélu président pour un 4ième mandat

14 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Amos Mbayo Kitenge a été réélu ce vendredi 14 novembre président du Comité olympique congolais (COC), malgré la suspension du processus électoral par le ministre des Sports.

Lors de l'assemblée générale élective du COC, l'ancien ministre des Sports et Loisirs de la RDC, Amos Mbayo, a été largement réélu (61 voix sur 65 votants) pour un quatrième mandat consécutif de quatre ans.

L'actuel président de la fédération congolaise de Handball était l'unique candidat à ce poste qu'il occupe depuis 2010.

Amos Mbayo sera accompagné par quatre vice-présidents.

Voici le comité complet du Comité olympique congolais :

Président : Amos Mbayo

1er vice-président : Christian Matata

2e vice-président : Ngiebe Mubiala René

3e vice-président : Ilunga Luyoyo

4e vice-président : Bolenge Pitchou

Secrétaire général : Alain Badiashile

Secrétaire général Adjoint : Pitchou Bakambu

Trésorier général : Bobo Bondembe

Trésorier adjoint : Bienvenue Matenda

Membres :

· José Bonenge Lifala

· Désiré Bonina

· Erick Kinzambi

· Lomboto

· Mick Kifutshi

· Ekene

· Nzau Wa Nzau

· Jean Dedier Oleko

