Congo-Kinshasa: Denise Nyakeru plaide pour la libération des femmes violées à Makala

La Première Dame de la République démocratique du Congo, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, s'est rendue le jeudi 13 novembre au cabinet du Ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, pour plaider la liberté provisoire des 269 femmes victimes de viol lors de la tentative d'évasion survenue à la Prison Centrale de Makala dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024.

Par ailleurs, elle a proposé au ministre de la Justice l'organisation de cliniques mobiles au Pavillon 9 réservé aux femmes à la prison centrale de Makala afin d'assurer une prise en charge médicale adéquate des victimes.

Monsieur Cédric Nsimba, Directeur de Cabinet-Adjoint de la Première Denise Nyakeru Tshisekedi explique le bien-fondé de sa démarche dans cet entretien avec Jody Daniel Nkashama.

