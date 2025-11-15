Soudan: Le Ministre de l'intérieur arrive dans l'État d'Al-Gazira

14 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Une délégation dirigée par le Ministre de l'Intérieur Gen. Babiker Samra Mustafa, accompagnée du Directeur général des Forces de la Police, Gén. Amir Abdelmoneim Fadl, est arrivée dans l'État d'Al-Gazira.

La délégation a été accueillie par le Wali de l'État d'Al-Gazira, M. Taher Ibrahim Al-Khair, et les membres du comité de sécurité de l'État.

Le Wali a déclaré à la (SUNA) que cette visite renforce les efforts de son gouvernement pour établir la sécurité et la stabilité, saluant le moment choisi pour la visite qui exige une coordination et une coopération étroites entre toutes les composantes fédérales et étatiques.

Il a également exprimé son appréciation pour les efforts des membres du Ministère de l'Intérieur dans la Bataille de la Dignité.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.