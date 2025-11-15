Soudan: Le Ministre de l'intérieur arrive dans l'État d'Al-Gazira

Une délégation dirigée par le Ministre de l'Intérieur Gen. Babiker Samra Mustafa, accompagnée du Directeur général des Forces de la Police, Gén. Amir Abdelmoneim Fadl, est arrivée dans l'État d'Al-Gazira.

La délégation a été accueillie par le Wali de l'État d'Al-Gazira, M. Taher Ibrahim Al-Khair, et les membres du comité de sécurité de l'État.

Le Wali a déclaré à la (SUNA) que cette visite renforce les efforts de son gouvernement pour établir la sécurité et la stabilité, saluant le moment choisi pour la visite qui exige une coordination et une coopération étroites entre toutes les composantes fédérales et étatiques.

Il a également exprimé son appréciation pour les efforts des membres du Ministère de l'Intérieur dans la Bataille de la Dignité.