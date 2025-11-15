Soudan: Ministre des affaires du conseil des ministres - Le peuple soudanais ne se courbera pas

La ministre des Affaires du Conseil des ministres Dr. Lamiya Abdelgafar a affirmé que le peuple soudanais ne se courbera pas et ne se rendra pas, malgré les complots ourdis contre lui.

La ministre s'exprimait lors du rassemblement féminin en soutien à la ville d'El-Fasher, en présence de la membre du Conseil de souveraineté Dr. Salma Abdeljabbar, du ministre des Finances et de la Planification économique Dr. Jibril Ibrahim, ainsi que de plusieurs responsables et représentants d'organisations de la société civile.

Dr. Lamiya Abdelgafar a expliqué que cette initiative s'inscrit dans un élan de solidarité avec les habitants d'El-Fasher, à la suite des violations et crimes commis par la milice terroriste FSR (Forces de Soutien Rapide), et qu'elle constitue une confirmation de l'unité du peuple soudanais pour repousser cette agression brutale.

Elle a salué les luttes des femmes d'El-Fasher en particulier et celles de toutes les femmes soudanaises en général, soulignant leur résilience et leur présence en première ligne aux côtés des Forces armées, pour défendre la terre et l'honneur.

Le rassemblement féminin en soutien à la ville d'El-Fasher a également vu la participation de l'épouse du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'épouse du ministre des Finances et de la Planification économique, ainsi que des représentantes de diverses institutions gouvernementales aux niveaux fédéral et étatique.