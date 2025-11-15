Soudan: Le PAM cible 1 222 écoles dans son programme d'alimentation scolaire

14 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le wali de l'État d'Algazira, M. Al-Tahir Ibrahim Al-Kheir, a salué le travail du Programme Alimentaire Mondial (PAM) dans l'État.

Lors de sa rencontre, ce matin dans son bureau, avec la délégation du PAM conduite par le directeur adjoint international du programme, M. Alkar Kies, il a souligné l'importance du rôle des organisations humanitaires dans la prestation des services, ainsi que leur contribution aux programmes de formation, de développement et de renforcement de la production.

Le wali a appelé au renforcement de la coordination entre les organisations, la Commission de l'Aide Humanitaire, le ministère de la Protection et du Développement Social, les organisations nationales et les structures communautaires afin de garantir que l'aide atteigne les bénéficiaires.

Pour sa part, le directeur adjoint international du PAM a exprimé sa gratitude au gouvernement de l'État, annonçant que 1 222 écoles seront ciblées dans le cadre du programme d'alimentation scolaire

Il a également affirmé la contribution du PAM au programme de récolte des eaux, ainsi qu'aux travaux de maintenance et de réhabilitation des canaux d'irrigation du projet d'Algazeira, pour faire de Gazeira « le grenier alimentaire de la région ». Il a ajouté que le programme accorde une attention particulière au soutien de la production.

