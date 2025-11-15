Congo-Kinshasa: Kinshasa - Regain d'insécurité au Camp Munganga de Ngaliema

Des cas d'insécurité perturbent les nuits des habitants du quartier Camp Munganga dans la commune de Ngaliema à Kinshasa. La nuit de mardi à mercredi 12 novembre, par exemple, des bandits munis d'armes à feu ont tué une personne et blessé une autre au cours de leurs incursions dans des maisons.

Les faits se sont passés en face de l'école Mafuta, sur l'avenue Tundulu. "On a tiré sur deux personnes, une, est décédée, l'autre est encore à l'hôpital mais grièvement blessée", témoigne un notable du quartier, Antoine Celio Basele.

Quatre assaillants bien armés étaient arrivés sur les lieus sur deux motos. "Ils ont essayé d'entrer à Mafuta, ça n'a pas marché. Et puis, ils sont allés voir là où la porte était facilement ouvrable", poursuit-il.

Les assaillants ont pris une importante somme d'argent, selon lui, avant de se volatiliser.

La semaine dernière, rappelle-t-il, des bandits ont aussi tiré sur un jeune homme qui suis encore des soins.

Un des habitants lance un SOS aux autorités pour plus de sécurité :

"Vraiment, on est en pleine insécurité ! Et apparemment, les autorités n'ont pris aucune mesure sérieuse. Puisqu'il y a quelques patrouilles qui se font vers 20 heures. (Les policier) arrêtent les petits qui sont au coin en train de fumer du chanvre. (Quand ces derniers donnent) 100 000 francs, ils sont libérés. A 21heures, ils (les patrouilleurs) s'en vont; à 2 heures, les bandits arrivent".