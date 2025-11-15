Congo-Brazzaville: Compétition musicale - 15 artistes pour un concours de chant jeune talent

14 Novembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Bruno Zéphirin Okokana

Intitulé «Vision 2010», ce concours organisé par Samda Studio, une branche de l'organisation non gouvernementale (ONG) Samda Congo, est coordonné par Damase Bouozock. Il sera lancé le 7 décembre pour une durée de quatre dimanches.

En prélude à la tenue de ce concours, le comité d'organisation coordonné par Damase Bouozock, animera une conférence de presse le 15 novembre pour circonscrire l'événement. Anticipant cet agenda, le secrétaire général de l'ONG Samda Congo, Bernard Bitanda, a annoncé aux Dépêches de Brazzaville que le concours de chant jeune talent intitulé « Vision 2010 » mettra aux prises quinze artistes de 23 ans de moyenne d'âge en semi live.

Le concours se déroulera par prime et élimination directe par le jury, les 7, 14, 21 et 28 décembre prochain au cercle culturel Sony Labou Tansi. Un casting est organisé les 18, 19 et 20 novembre sur place à 10h du matin. Il est prévu au final, la production d'un maxi single et d'un clip professionnel.

Le secrétaire général de l'ONG Samda Congo, Bernard Bitanda, a exprimé sa joie de voir sa structure organiser un tel événement. « Nous sommes ravis de partager notre vision avec les mélomanes congolais. Nous remercions le ministère de l'Industrie culturelle, artistique, touristique et des loisirs, ainsi que Airtel Congo pour leur appui indéfectible. Nous disons « Vision 2010, ensemble pour la promotion de la culture congolaise ! », a-t-il déclaré.

