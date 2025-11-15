Afrique: Santé - Kinshasa abritera la 3ème édition du Colloque africain des soins infirmiers et obstétricaux

Sauf changement de dernière minute, le président de l'Ordre National des infirmiers du Congo (Onic), Louis Komba Diego, a confirmé la tenue à Kinshasa du 26 au 29 novembre de la 3ème édition du Colloque africain des soins infirmiers et obstétricaux.

À cette grande rencontre des blouses blanches, prendront part dix-sept pays africains d'expression française ainsi que les infirmiers des 26 provinces de la RDC. Les travaux de cette 3ème édition du Colloque africain des soins infirmiers et obstétricaux placés sous le thème : « Les infirmiers et sage-femmes face aux défis de la couverture sanitaire universelle en Afrique » se tiendront au Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale de Kinshasa, situé dans la commune de Kasa-vubu.

À en croire Komba Djeko, le programme du colloque est déjà connu avec des visites guidées dans des hôpitaux et des conférences. La première journée, le 26 novembre, a-t-il indiqué, sera réservée à la visite des cinq hôpitaux de Kinshasa, par les délégués des pays et des provinces, répartis en autant de groupes, et qui bénéficieront de la présentation de quelques travaux de recherches.

Plusieurs sites hospitaliers sont retenus à savoir le centre hospitalier universitaire Renaissance (ex-Mama Yemo), la clinique Ngaliema, le centre hospitalier Monkole, les cliniques universitaires de Kinshasa (CUK) et l'hôpital de l'amitié Sino Congolaise.

La deuxième journée, a-t-il poursuivi, sera consacrée à l'ouverture officielle et solennelle du colloque, suivie de deux grandes conférences dont la première aura pour thème : « La couverture sanitaire universelle en RDC : de la vision à la mise en oeuvre », avec comme orateur le docteur Roger Kamba, ministre de la Santé publique hygiène et prévoyance sociale.

La seconde conférence placée sous le thème : « Rôle stratégique des infirmières et des sage-femmes dans la construction d'un système de santé résilient et inclusif en Afrique », sera exposée par Fares Rachid, professeur de l'enseignement supérieur au Maroc et doyen de la faculté Mohamed VI des sciences infirmières et professions de la santé du Maroc. Pour les deux dernières journées du colloque, une conférence plénière sera au rendez-vous avec la présentation des résultats des travaux de recherche.