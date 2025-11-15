Afrique: Le Prix allemand pour l'Afrique attribué à Namatai Kwekweza

La jeune militante est récompensée pour son engagement en faveur de l'Etat de droit et la démocratie au Zimbabwe.

L'édition 2025 du prestigieux Prix allemand pour l'Afrique va à Namatai Kwekweza, âgée de 26 ans. Cette militante du Zimbabwe est récompensée pour son engagement courageux en faveur de l'État de droit et de la démocratie dans son pays d'origine, a appris la Deutsche Welle en exclusivité auprès de la fondation Deutsche Afrika Stiftung. La DW est le partenaire média pour ce prix.

La militante des droits des femmes et de la jeunesse envoie un "signal puissant de confiance et de renouveau démocratique", selon le jury indépendant de 20 membres. Namatai Kwekweza a été choisie parmi une plus d'une vingtaine de candidats sélectionnés.

Un parcours de courage

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À 18 ans, Namatai Kwekweza fonde l'organisation WELEAD Trust, qui forme de jeunes leaders et s'engage à les impliquer dans les processus de prise de décision politique.

Dans le climat de plus en plus répressif qui règne au Zimbabwe, elle se bat pour l'État de droit et la participation politique. Et ce n'est pas sans risques. Namatai Kwekweza a été arrêtée à plusieurs reprises, a rapporté des tentatives de torture et d'intimidation. Selon elle, tout accomplissement a un prix.

"Nous devons décider pour nos vies", estime la militante. "Quand on vous kidnappe parce que vous défendez la vérité, quand vous alllez en prison parce que vous défendez la vérité, c'est difficile. Mais quand vous vous réveillez le matin et que vous passez votre vie sous une cloche, avec des possibilités et des opportunités limitées, c'est tout aussi difficile."

Représentante d'une nouvelle génération

"Ayant eu l'occasion de passer en revue les précédents lauréats du prix depuis son lancement dans les années 1990, je suis impressionnée de faire maintenant partie de cette liste de personnes", se félicite Namatai Kwekweza, tout en saluant le mérite de sa communauté et des gens avec qui elle travaille.

Dans son interview à la DW, la militante fait part de sa "profonde gratitude" de recevoir ce prix en tant que représentante d'une jeune génération : "Ce prix contribuera à diriger les projecteurs encore plus sur notre travail."

C'est un changement de paradigme qui a également joué un rôle dans la décision du jury, a expliqué le président du jury, Claus Stäcker, directeur des programmes pour l'Afrique à la DW : "Partout sur le continent, les jeunes s'engagent en faveur de la participation, de la transparence et du changement social, comme le montrent de manière impressionnante les mouvements de protestation de la génération Z au Kenya, à Madagascar, en Tanzanie et au Cameroun."

Pour le jury, Namatai Kwekweza est un exemple non seulement de protestation, mais aussi d'une "nouvelle génération de démocrates qui prennent courageusement leurs responsabilités et contribuent à façonner l'avenir de leurs pays".

La plus haute distinction allemande à destination de l'Afrique

Depuis 1993, le Prix allemand pour l'Afrique (Deutscher Afrika-Preis, en allemand) récompense des personnalités africaines qui s'illustrent de par leur engagement en faveur de la démocratie, de la paix, des droits de l'homme, du développement durable, de la recherche, de l'art et de la culture ou encore des questions sociales sur le continent.

Il est décerné par la Fondation allemande pour l'Afrique (Deutsche Afrika Stiftung) - une fondation non partisane qui s'engage à transmettre une image différenciée de l'Afrique dans la sphère politique et auprès du public allemand.

L'année dernière, le prix a été attribué à la maire de Freetown, la capitale sierra-léonaise, Yvonne Aki-Sawyerr. Parmi les autres lauréats se trouvent la Convention Nationale des Femmes pour la Paix au Cameroun, les chercheurs sur le Covid-19 Tulio de Oliveira et Sikhulile Moyo, l'ancien président du Botswana Ketumile Masire et les militants somaliens Waris Dirie et Ilwad Elman.

Cette année, le prix sera remis le 26 novembre par la présidente du Bundestag, Julia Klöckner.

Contrubution : Privilege Musvanhiri (Harare)