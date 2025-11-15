Algérie: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 15 novembre 2025

revue de presse

Algérie : Elections 2026 sous méfiance populaire

Les élections législatives et locales, prévues début 2026, s’inscrivent dans un climat de recomposition politique lente où le pouvoir tente d’affirmer un retour à la normalité institutionnelle après les années de contestation du Hirak.

À l’approche des élections législatives et locales, les partis algériens affichent une volonté commune de participation, présentée comme un acte de « défense de l’État national ». Mais derrière les appels officiels à un « sursaut patriotique », la classe politique peine encore à convaincre une population désabusée par des scrutins marqués, depuis plusieurs années, par une faible mobilisation et une défiance persistante envers les institutions. (Source Apanews)

Le Mali suspend « jusqu’à nouvel ordre » les chaînes françaises LCI et TFI

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

LCI et TF1 ne sont plus accessibles au Mali depuis jeudi soir, selon l’Agence France-Presse. Leur suspension s’inscrit dans une série de restrictions visant la liberté de la presse dans le pays depuis l’arrivée au pouvoir des militaires.

La Haute Autorité de la communication du Mali (HAC) a suspendu les chaînes françaises LCI et TF1, leur reprochant « des affirmations non vérifiées et des contrevérités » relatives aux djihadistes dans ce pays sahélien, selon une décision consultée vendredi 14 novembre par l’Agence France-Presse (AFP).

« Les services des télévisions LCI et TF1 sont retirés des bouquets de tous les distributeurs de service de radiodiffusion sonore ou télévisuelle au Mali, jusqu’à nouvel ordre, à compter de la date de signature de la présente décision » de la HAC, datée de jeudi. (Source Le Monde Afrique)

Coupe du Monde U17: Le Mali et le Maroc se qualifient pour les 8e de finale, l'Egypte éliminée

Le Mali verra les 8e de finale de la Coupe du Monde U17 au Qatar. La sélection s'est imposée vendredi 14 novembre face à la Zambie et affrontera soit le Maroc, soit les Etats-Unis. L'Egypte, elle, est éliminée.

Il a fallu attendre les toutes dernières minutes pour que le sort du 16e de finale de la Coupe du Monde U17 entre la Zambie et le Mali, disputé vendredi 14 novembre, soit scellé. Après avoir ouvert le score en début de seconde période, les Maliens ont été rejoints par les Zambiens à la 63e minute.

Mais les Aiglonnets du Mali ont appuyé sur l'accélérateur en fin de rencontre, marquant coup sur coup, à la 85e et à la 92e minute. Un score logique au regard de la rencontre : si la possession a été partagée, les Maliens ont tiré plus de 15 fois, contre cinq petites tentatives zambiennes. (Source Africa Radio)

Un chef sud-africain développe une gastronomie centrée sur les algues

Sur la péninsule du Cap, là où les vagues rencontrent d’immenses forêts de varech, Phil Mansergh a trouvé son territoire d’inspiration. Surfeur de longue date, il a passé des années à observer les algues géantes qui bordent les côtes sud-africaines et namibiennes sur près de mille kilomètres.

En 2018, il fonde le Kelp Shack, un restaurant entièrement autonome situé à Soetwater. Sa mission : transformer les algues, parfois perçues comme de simples déchets marins, en ingrédients nobles. Chaque matin, il sélectionne les espèces nécessaires à son menu, du bambou de mer à l’ecklonia maxima, avant de les décliner en plats délicats : makis de varech, « sac de la sirène » farci ou pâté marin. (Source Africanews)

Afrique : Plus de 2 milliards GBP générés par le UK–WCAF

La 4ème édition du Forum sur le Commerce et l’Investissement Royaume-Uni – Afrique francophone de l’Ouest et du Centre s’est clôturée ce 13 novembre 2025 à Lomé après deux jours d’échanges intenses autour du thème « le succès engendre le succès”. Plus de 600 délégués issus d’une dizaine de pays ont pris part à cet événement, symbole du renforcement des partenariats économiques et de la confiance mutuelle entre le Royaume-Uni et l’Afrique francophone.

Depuis son lancement en 2022, le Forum a généré plus de 2 milliards de livres sterling d’échanges et d’investissements. Cette édition a également accueilli la deuxième cérémonie annuelle des Prix Excellence en Afrique francophone, qui a récompensé dix catégories de leaders, entreprises et institutions pour leur contribution au développement économique et à l’innovation sur le continent. (Source Africa 24)

Éthiopie : Une mystérieuse fièvre hémorragique fait six morts à Jinka

Une fièvre hémorragique non encore clairement identifiée a fait son apparition à Jinka, en Éthiopie. Six personnes sont déjà mortes de cette maladie, induisant une vive réaction des autorités sanitaires du pays.

Dans le sud de l’Éthiopie, la mort de six personnes, dont deux soignants, des suites d’une fièvre hémorragique non encore identifiée a amené les autorités sanitaires à multiplier les mesures d’urgence. L’OMS et Africa CDC ont déployé des équipes d’experts pour comprendre l’origine du virus et contenir sa propagation. (Source Afrik.com)

Tanzanie: La présidente annonce une enquête sur les morts durant les violences électorales

La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a annoncé ce 14 novembre 2025 la création d'une commission d'enquête sur les personnes tuées lors des manifestations anti-pouvoir ayant éclaté en marge des élections législatives et présidentielle du 29 octobre.

En Tanzanie, la présidente du pays s’est déclarée « profondément attristée », ce 14 novembre 2025 par « ceux qui ont perdu la vie lors des violences survenues le 29 » octobre dernier, date des élections générales dans ce pays d'Afrique de l'Est. (Source RFI)

Le Prix allemand pour l'Afrique attribué à Namatai Kwekweza

L'édition 2025 du prestigieux Prix allemand pour l'Afrique va à Namatai Kwekweza, âgée de 26 ans. Cette militante du Zimbabwe est récompensée pour son engagement courageux en faveur de l'État de droit et de la démocratie dans son pays d'origine, a appris la Deutsche Welle en exclusivité auprès de la fondation Deutsche Afrika Stiftung. La DW est le partenaire média pour ce prix.

La militante des droits des femmes et de la jeunesse envoie un "signal puissant de confiance et de renouveau démocratique", selon le jury indépendant de 20 membres. Namatai Kwekweza a été choisie parmi une plus d'une vingtaine de candidats sélectionnés. (Source Deutsche Welle)

Elections communales au Bénin: La Cour suprême rejette le recours du parti LD

La Cour suprême du Bénin a rejeté le recours introduit par le parti Les Démocrates (LD) concernant le rejet de leur dossier de candidature par l’organe en charge des élections.

Cette décision confirme ainsi le verdict de la Commission électorale nationale autonome (CENA) qui a invalidé la candidat du parti d’opposition pour manque de pièces.

Le parti LD contestait certaines décisions de la CENA relatives à l’organisation du scrutin, mais la haute juridiction a estimé que le recours était infondé et ne remettait pas en cause la légalité du processus électoral. (Source Beninwebtv)

Droits TV de la CAN 2025 : Pourquoi les chaînes africaines francophones se révoltent contre la CAF

Un collectif regroupant plusieurs télévisions nationales d’Afrique subsaharienne francophone a interpellé le président de la CAF, Patrice Motsepe dans un courrier, pour dénoncer les conditions jugées « inéquitables » de l’acquisition des droits de retransmission de la CAN 2025 au Maroc (21 décembre – 18 janvier 2026).

Dans une lettre adressée à la CAF, le collectif des télévisions nationales d’Afrique subsaharienne francophone dénonce le fait d’être « limité à seulement 33 matchs » de la CAN 2025, tandis que les chaînes publiques des pays anglophones, ainsi qu’un opérateur de télévision payante non africain, auraient accès à l’intégralité des 52 rencontres de la compétition. (Source Le Soleil)