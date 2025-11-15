Sénégal: L'apaisement entre le président et son Premier ministre pour éviter une paralysie institutionnelle

15 Novembre 2025
Radio France Internationale
Par Léa-Lisa Westerhoff

Au Sénégal, après la brouille entre le président et son Premier ministre, l'heure est à la médiation pour éviter une paralysie institutionnelle. Car le bras de fer entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye autour de la personnalité chargée de dirigé la coalition présidentielle s'est mué en crise de la majorité présidentielle où chacun choisit son camp.

Ces dernières 48h au Sénégal, plusieurs médiateurs se sont succédés auprès des deux têtes de l'exécutif. Des chefs religieux mouride, les familles du président et de son Premier ministre auraient également été mobilisées selon plusieurs sources. Les appels à l'apaisement se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Aucun résultat concret n'a pour l'heure été rendu public. « Le propre de toutes les tempêtes, c'est de s'apaiser » assure un observateur politique bien informé.

Mais, hasard du calendrier ou signal politique ? Alors que le Premier ministre ne cesse d'appeler à une réforme de la justice pour la rendre plus indépendante, Bassirou Diomaye Faye a reçu ce 14 novembre la présidente du Conseil constitutionnel pour parler « des réformes à venir pour consolider l'État de droit », rapporte un communiqué de la présidence.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans le même temps, le ministère des Finances a adressé une lettre aux investisseurs. Un courrier pour rassurer sur l'engagement du Sénégal à poursuivre les discussions avec le Fonds monétaire international et à honorer ses obligations de dette à échéance, alors que ces derniers jours la méfiance des marchés financiers s'est manifestée.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.