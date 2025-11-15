Sénégal: L'apaisement entre le président et son Premier ministre pour éviter une paralysie institutionnelle

Au Sénégal, après la brouille entre le président et son Premier ministre, l'heure est à la médiation pour éviter une paralysie institutionnelle. Car le bras de fer entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye autour de la personnalité chargée de dirigé la coalition présidentielle s'est mué en crise de la majorité présidentielle où chacun choisit son camp.

Ces dernières 48h au Sénégal, plusieurs médiateurs se sont succédés auprès des deux têtes de l'exécutif. Des chefs religieux mouride, les familles du président et de son Premier ministre auraient également été mobilisées selon plusieurs sources. Les appels à l'apaisement se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Aucun résultat concret n'a pour l'heure été rendu public. « Le propre de toutes les tempêtes, c'est de s'apaiser » assure un observateur politique bien informé.

Mais, hasard du calendrier ou signal politique ? Alors que le Premier ministre ne cesse d'appeler à une réforme de la justice pour la rendre plus indépendante, Bassirou Diomaye Faye a reçu ce 14 novembre la présidente du Conseil constitutionnel pour parler « des réformes à venir pour consolider l'État de droit », rapporte un communiqué de la présidence.

Dans le même temps, le ministère des Finances a adressé une lettre aux investisseurs. Un courrier pour rassurer sur l'engagement du Sénégal à poursuivre les discussions avec le Fonds monétaire international et à honorer ses obligations de dette à échéance, alors que ces derniers jours la méfiance des marchés financiers s'est manifestée.