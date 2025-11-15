Togo: Plusieurs détenus de la prison de Lomé en grève de la faim illimitée pour dénoncer leur situation

15 Novembre 2025
Radio France Internationale

Au Togo, un groupe de détenus de la prison civile de Lomé ont entamé une grève de la faim illimitée cette semaine, pour attirer l'attention sur leur situation. Une grande partie d'entre eux ont été arrêtés dans le cadre des manifestations de 2018 contre le pouvoir. Ils demandent la libération de ceux qu'ils qualifient de « prisonniers politiques », et dénoncent leurs conditions de détention.

À l'origine de ce mouvement dans la prison de Lomé, au Togo, deux détenus qui ont entamé une grève de la faim illimitée il y a une semaine. Abdoul Aziz Goma, citoyen irlando-togolais. Il a été arrêté fin 2018 au moment des manifestations contre le pouvoir et condamné en février dernier à 10 ans de prison. Il entame sa 2e grève de la faim en quelques mois, précise son avocat, Me Ferdinand Amazouhoun.

Grace Koumayi, sage-femme et activiste, a, elle, été arrêtée début octobre et inculpée pour « atteinte à la sûreté intérieure de l'État ». Elle avait déjà été interpellée lors des manifestations du mois de juin.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans une lettre manuscrite adressée à l'administrateur de la prison civile de Lomé, 25 détenus se joignent au mouvement. Ils dénoncent des conditions de détention inhumaines : des cellules surpeuplées et insalubres et un accès insuffisant aux soins médicaux.

Tous demandent la libération de ce qu'ils considèrent être des « prisonniers politiques », et le respect des avis de plusieurs instances internationales en leur faveur : de la Cour de justice de la Cédéao et du groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire.

« C'est un recours ultime », selon Maitre Raphael Kpande Adzare, président d'honneur de la ligue togolaise des droits de l'homme, qui rappelle que certains d'entre eux sont détenus depuis plusieurs années sans avoir été jugés.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.