Ghana: Le pays entend attirer les investisseurs en présentant un budget en quasi-équilibre pour 2026

Le Ghana est « de retour, fort, crédible et ouvert pour les affaires ». Voici ce qu'a déclaré ce 13 novembre le ministre des Finances du Ghana à destination des partenaires et investisseurs internationaux du pays, lors de la présentation du budget pour l'année 2026. L'objectif du gouvernement : tourner la page de la crise économique en cours depuis 2022 en faisant preuve de discipline fiscale.

Un budget 2026 en quasi-équilibre pour le Ghana, dans la droite ligne des recommandations du Fonds monétaire international. Voici ce qu'a présenté le ministre des Finances du Ghana, Cassiel Ato Forson, aux parlementaires ce jeudi 13 novembre.

Un gage de responsabilité budgétaire nécessaire pour un pays qui entame la dernière phase du programme d'aide du FMI. Une enveloppe de 3 milliards de dollars négociée en 2023, un an après que le Ghana ne se soit déclaré en défaut de paiement de sa dette.

« L'histoire du Ghana n'est plus celle de la crise économique, mais celle du redressement et du renouveau », a appuyé le ministre des Finances.

Pour ce faire, l'administration Mahama a oeuvré depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2025 à la stabilisation du cedi, la monnaie nationale. Une stabilisation que certains acteurs économiques qualifient cependant d'artificielle. Le gouvernement est également parvenu à contrôler l'inflation. En octobre, celle-ci a continué de baisser pour le dixième mois consécutif.

Un budget stable et responsable, mais qui ne lésine pas non plus sur les investissements publics. 30 milliards de cedis seront notamment alloués, soit 2,3 milliards d'euros au cours actuel, à la construction d'infrastructures routières, c'est plus du double que dans le budget de 2025.