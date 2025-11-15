Ghana: Le pays entend attirer les investisseurs en présentant un budget en quasi-équilibre pour 2026

15 Novembre 2025
Radio France Internationale
Par Victor Cariou

Le Ghana est « de retour, fort, crédible et ouvert pour les affaires ». Voici ce qu'a déclaré ce 13 novembre le ministre des Finances du Ghana à destination des partenaires et investisseurs internationaux du pays, lors de la présentation du budget pour l'année 2026. L'objectif du gouvernement : tourner la page de la crise économique en cours depuis 2022 en faisant preuve de discipline fiscale.

Un budget 2026 en quasi-équilibre pour le Ghana, dans la droite ligne des recommandations du Fonds monétaire international. Voici ce qu'a présenté le ministre des Finances du Ghana, Cassiel Ato Forson, aux parlementaires ce jeudi 13 novembre.

Un gage de responsabilité budgétaire nécessaire pour un pays qui entame la dernière phase du programme d'aide du FMI. Une enveloppe de 3 milliards de dollars négociée en 2023, un an après que le Ghana ne se soit déclaré en défaut de paiement de sa dette.

« L'histoire du Ghana n'est plus celle de la crise économique, mais celle du redressement et du renouveau », a appuyé le ministre des Finances.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour ce faire, l'administration Mahama a oeuvré depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2025 à la stabilisation du cedi, la monnaie nationale. Une stabilisation que certains acteurs économiques qualifient cependant d'artificielle. Le gouvernement est également parvenu à contrôler l'inflation. En octobre, celle-ci a continué de baisser pour le dixième mois consécutif.

Un budget stable et responsable, mais qui ne lésine pas non plus sur les investissements publics. 30 milliards de cedis seront notamment alloués, soit 2,3 milliards d'euros au cours actuel, à la construction d'infrastructures routières, c'est plus du double que dans le budget de 2025.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.