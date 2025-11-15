Madagascar: Port de Toamasina - Le terminal à conteneurs augmente sa performance

15 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)

De nouveaux portiques modernes et plus performants sont attendus au port de Toamasina. D'ici 2035, cette infrastructure vise à traiter jusqu'à un million de conteneurs par an.

Le terminal à conteneurs (TAC) est l'un des piliers de la performance d'une infrastructure portuaire. Depuis quelques années, celui de Toamasina connaît des changements majeurs et continus qui ont impacté de manière palpable le développement de ce poumon économique du pays.

En parallèle avec le projet d'extension en cours qui devrait s'achever d'ici 2028, l'arrivée de nouveaux portiques est annoncée par le gestionnaire du TAC pour pouvoir répondre à l'afflux croissant des marchandises conteneurisées. Des nouveaux portiques modernes appelés Ships To Shore (STS) sont, entre autres, attendus. Ils donneront à Toamasina la capacité d'accueillir les dernières générations de navires porte-conteneurs.

« Les nouveaux portiques STS seront capables d'opérer des navires jusqu'à 23 rangées de conteneurs contre 18 actuellement. Ce qui permettra à Toamasina d'accueillir des navires qui peuvent transporter jusqu'à 14 000 conteneurs ou EVP contre un plafond de 3 000 à l'heure actuelle », explique-t-on du côté de la Société du port à gestion autonome de Toamasina (SPAT).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pression

Outre les nouveaux portiques, des investissements ont été réalisés au niveau du nouveau terre-plein Hastie d'une superficie de 10 hectares. Ce dernier est équipé de trois nouveaux modèles de RTG (Rubber Tyred Gantry), qui permettent de stocker des conteneurs jusqu'à cinq, voire à six niveaux. Aujourd'hui, le terre-plein Hastie peut traiter simultanément jusqu'à 4 500 EVP, ce qui permet aujourd'hui au port de Toamasina d'accueillir jusqu'à 400 000 EVP par an, contre 185 664 en 2014 et 243 043 en 2017.

Une étude menée en 2009 avait déjà mis en évidence le risque de saturation du terre-plein, un phénomène confirmé en 2013 et 2017 avec un pic historique du trafic qui oscillait autour de 195 000 EVP entre 2020 et 2022 et jusqu'à 220 758 EVP en 2023, soit une hausse de 14,3 % par rapport à l'année précédente, et puis 250 284 EVP en 2024, soit une progression annuelle de 13,4 %.

Face à cette pression croissante, la SPAT avait engagé avec ses propres moyens plusieurs phases d'extension majeures. En 2014, un nouveau terre-plein de 8 hectares a été mis en service afin d'améliorer la fluidité des opérations dans un contexte d'augmentation annuelle de près de 10 % du transport conteneurisé.

Toujours avec ses fonds propres, un terminal supplémentaire de cinq hectares a été construit en 2018 et mis en exploitation en 2019. Lorsque les travaux d'extension seront achevés, Toamasina disposera de 37 hectares de zone de stockage de conteneurs au total et prévoit de traiter jusqu'à un million d'EVP en 2035.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.