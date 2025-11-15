Madagascar: Port de Toamasina - Le terminal à conteneurs augmente sa performance

De nouveaux portiques modernes et plus performants sont attendus au port de Toamasina. D'ici 2035, cette infrastructure vise à traiter jusqu'à un million de conteneurs par an.

Le terminal à conteneurs (TAC) est l'un des piliers de la performance d'une infrastructure portuaire. Depuis quelques années, celui de Toamasina connaît des changements majeurs et continus qui ont impacté de manière palpable le développement de ce poumon économique du pays.

En parallèle avec le projet d'extension en cours qui devrait s'achever d'ici 2028, l'arrivée de nouveaux portiques est annoncée par le gestionnaire du TAC pour pouvoir répondre à l'afflux croissant des marchandises conteneurisées. Des nouveaux portiques modernes appelés Ships To Shore (STS) sont, entre autres, attendus. Ils donneront à Toamasina la capacité d'accueillir les dernières générations de navires porte-conteneurs.

« Les nouveaux portiques STS seront capables d'opérer des navires jusqu'à 23 rangées de conteneurs contre 18 actuellement. Ce qui permettra à Toamasina d'accueillir des navires qui peuvent transporter jusqu'à 14 000 conteneurs ou EVP contre un plafond de 3 000 à l'heure actuelle », explique-t-on du côté de la Société du port à gestion autonome de Toamasina (SPAT).

Pression

Outre les nouveaux portiques, des investissements ont été réalisés au niveau du nouveau terre-plein Hastie d'une superficie de 10 hectares. Ce dernier est équipé de trois nouveaux modèles de RTG (Rubber Tyred Gantry), qui permettent de stocker des conteneurs jusqu'à cinq, voire à six niveaux. Aujourd'hui, le terre-plein Hastie peut traiter simultanément jusqu'à 4 500 EVP, ce qui permet aujourd'hui au port de Toamasina d'accueillir jusqu'à 400 000 EVP par an, contre 185 664 en 2014 et 243 043 en 2017.

Une étude menée en 2009 avait déjà mis en évidence le risque de saturation du terre-plein, un phénomène confirmé en 2013 et 2017 avec un pic historique du trafic qui oscillait autour de 195 000 EVP entre 2020 et 2022 et jusqu'à 220 758 EVP en 2023, soit une hausse de 14,3 % par rapport à l'année précédente, et puis 250 284 EVP en 2024, soit une progression annuelle de 13,4 %.

Face à cette pression croissante, la SPAT avait engagé avec ses propres moyens plusieurs phases d'extension majeures. En 2014, un nouveau terre-plein de 8 hectares a été mis en service afin d'améliorer la fluidité des opérations dans un contexte d'augmentation annuelle de près de 10 % du transport conteneurisé.

Toujours avec ses fonds propres, un terminal supplémentaire de cinq hectares a été construit en 2018 et mis en exploitation en 2019. Lorsque les travaux d'extension seront achevés, Toamasina disposera de 37 hectares de zone de stockage de conteneurs au total et prévoit de traiter jusqu'à un million d'EVP en 2035.