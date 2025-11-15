Madagascar: Atelier - Volahasiniaina initie un module de valiha

Du 12 au 14 novembre, Volahasiniaina a animé un atelier de valiha à l'ADMC-CRAAM avant une tournée « mitety tanàna » prévue les 19 et 22 novembre.

Faire découvrir la valiha, notre instrument national, et encourager les jeunes à le pratiquer » : tel est l'objectif affiché par Volahasiniaina, initiatrice de l'atelier organisé dans le cadre du programme Mpamaliha mitety tanàna, du 12 au 14 novembre à l'ADMC-CRAAM de l'université d'Antananarivo.

Volahasiniaina, figure marquante de la scène musicale, est reconnue pour son esprit libre et son parcours atypique. Fille de la « révolution valiha » et percussionniste hors pair, elle compose avec intensité et audace, mêle tradition et modernité. Son engagement pour la transmission du savoir musical s'est pleinement reflété dans cet atelier.

Pendant trois jours, cinq étudiants - débutants comme avancés - ont suivi des séances de 1h30 à 2h. Le premier jour, l'accent a été mis sur l'histoire complète de la valiha ainsi que sur les notions de base indispensables. Les participants ont appris la bonne manière de tenir l'instrument, le placement des mains et les fondements techniques nécessaires.

Exercices

Dès le deuxième jour, les étudiants ont commencé à jouer et ont pu interpréter plusieurs morceaux. Le travail a ensuite porté sur les techniques de jeu et divers exercices d'entraînement, qui visent à renforcer leur autonomie musicale.

Selon Volahasiniaina, la finalité dépasse l'enseignement : « Il s'agit d'abord de faire connaître la valiha, un instrument malgache qui mérite d'être appris, transmis et valorisé. Beaucoup de jeunes ont du talent, il faut les encourager. »

Après l'atelier, la tournée « mitety tanàna » se déroulera les 19 et 22 novembre. Volahasiniaina et ses élèves joueront dans différents lieux, notamment aux Orchidées Blanches et à la Maison de Charles à Ambanidia, afin d'offrir un moment de joie, d'art et de partage aux enfants en situation de handicap ou en difficulté.

Ils se produiront également sur plusieurs points entre Antaninarenina et Analakely, incarnent l'esprit du programme : aller à la rencontre du public et diffuser la beauté de la valiha au coeur de la ville.