Afrique: Rugby à 7 - Africa Women's Cup - Les Ladies Makis confiantes

En ouverture de l'Africa Women's Cup, Madagascar affronte l'Égypte ce midi. Objectif : atteindre les quarts avant de viser la qualification au World Challenger Series.

Les Ladies Makis entrent en lice aujourd'hui à Nairobi pour l'Africa Women's Cup de rugby à VII. À partir de midi, elles défieront les Égyptiennes dans un duel inédit, puisque cette rencontre constitue le premier affrontement officiel entre les deux nations dans l'histoire du rugby féminin africain. À 15 heures, les Malgaches enchaîneront face aux Tunisiennes, qu'elles connaissent bien pour les avoir dominées lors des quatre dernières confrontations depuis 2019.

Logées dans la poule D avec l'Égypte et la Tunisie, les Malgaches héritent d'un groupe jugé abordable, mais à aborder avec prudence. « Avec les joueuses à notre disposition, je suis confiant d'atteindre au moins les quarts de finale avant de viser la place de finaliste », indique Mamy Hajasoa Andriamaro, entraîneur national.

Ces deux premiers matches détermineront la route de Madagascar dans un tournoi où le titre continental et la qualification pour le World Rugby Challenger Series se jouent dès les premiers instants. « Sortir premier de la poule serait un avantage considérable », souligne Antsoniandro Randrianorosoa, rappelant qu'une première place permettrait d'éviter un croisement précoce avec les Sud-Africaines, tenantes du titre.

La Challenger Series dans le viseur

La route ne sera pourtant pas simple face à des nations favorites comme le Kenya et l'Ouganda, sans oublier l'Afrique du Sud. Le Kenya, porté par son public, et l'Ouganda, en nette progression, affichent de fortes ambitions. Et pourquoi pas Madagascar ? Forte de son expérience internationale et de la vitesse de ses joueuses en contre, l'équipe a déjà prouvé sa capacité à surprendre, notamment en atteignant la Coupe du monde à Cape Town en 2022.

La préparation, axée sur l'endurance, la défense, le jeu de passes et les phases statiques, a démontré que Madagascar pourra rivaliser avec les autres prétendantes lors de cette joute continentale. Le défi est immense, mais l'opportunité historique : le titre de champion d'Afrique offrirait une qualification mondiale, tandis que la finaliste accédera au Challenger Series, antichambre du circuit élite.

La compétition réunit douze nations, de l'Afrique du Sud au Burkina Faso, en passant par le Kenya, le Ghana ou encore Maurice. Dans cette arène bouillonnante, les Ladies Makis porteront l'espoir d'un pays tout entier. Nairobi sera leur scène, et la place de finaliste leur objectif. Les Ladies Makis sont prêtes à écrire une nouvelle page de leur histoire.