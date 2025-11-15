Madagascar: Circulation - Les doubles files appliquées à Analamahitsy

Face aux embouteillages persistants à Analamahitsy, la Police nationale déploie le «doublage» de voies, déjà testé sur d'autres axes de la capitale. L'objectif est de fluidifier les déplacements aux heures de pointe en transformant temporairement certaines portions.

Un dispositif inédit a été mis en place pour tenter de désengorger Analamahitsy aux heures de pointe. La Police nationale y applique le système de doubles files. Cette initiative a déjà été testée à Anosizato et à Ampasika. Le principe est de transformer temporairement une route à double sens en un axe à deux voies dans une seule direction, afin de mieux absorber le flux de véhicules.

Sur l'axe d'Analamahitsy, deux tronçons sont particulièrement stratégiques. Le premier va de la station Shell Ambohitrarahaba jusqu'au SMMEC Ambohitrarahaba, en direction du centre-ville. Le second s'étend de la station Galana Analamahitsy jusqu'au rond-point d'Andranobevava. Ces zones, identifiées comme des points de congestion majeurs, devraient être les premières à bénéficier des effets du doublage, tant pour les automobilistes qui entrent dans la ville le matin que pour ceux qui la quittent le soir.

Horaire fixe

Le dispositif est activé durant les périodes de forte affluence, en fonction de la situation sur le terrain.

« L'objectif est de concentrer le trafic dans la direction la plus chargée et d'utiliser au maximum la capacité des infrastructures existantes, sans engager de travaux lourds. La Police nationale a renforcé sa présence sur le terrain pour sécuriser et accélérer ces manoeuvres », indique une source, hier.

« Il serait utile de prévoir un horaire fixe, toutes les heures ou toutes les deux heures si possible, car le doublage des voies améliore vraiment la circulation, même sur de courtes périodes de cinq minutes. De notre côté, nous suivons de près la mise en oeuvre de ce dispositif », explique Rojo Fitiavana, usager régulier de l'axe Analamahitsy.

Depuis sa mise en oeuvre mercredi dernier, le dispositif est soutenu par un renforcement des effectifs policiers. Des agents du commissariat central d'Avaradrano, du commissariat du 8e arrondissement d'Analamahitsy et de la Compagnie urbaine de la circulation (CUC) sont mobilisés pour gérer de manière proactive le trafic aux points névralgiques d'entrée et de sortie d'Antananarivo.

Cette initiative s'inscrit également dans une réflexion plus large sur la circulation dans l'agglomération. La Police nationale prévoit d'examiner dans les prochains jours l'ensemble des axes qui mènent à la capitale : Anosizato, Ampasika, Ankadimbahoaka, Ampasapito, Sabotsy Namehana et Analamahitsy. L'objectif est d'étendre les mesures les plus performantes aux zones les plus critiques, pour une gestion du trafic plus cohérente et durable à l'échelle de la ville.