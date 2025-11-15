Madagascar: Aviation civile - L'ACM à la recherche d'un nouveau directeur général

L'Aviation Civile de Madagascar (ACM) est à la croisée des chemins. Depuis le limogeage de son précédent directeur général, la question de sa succession reste en suspens. Pour y répondre, le ministère des Transports et de la Météorologie a lancé un appel à candidatures pour pourvoir le poste. Les dossiers doivent être déposés sous pli fermé, à Antananarivo, avant le 28 novembre 2025 à 10 h 00.

Le départ du DG intervient dans un contexte sensible. Révoqué le 10 septembre 2025, le précédent dirigeant avait été impliqué, avec d'autres responsables, dans l'affaire des Boeing 777. Comme il a été expliqué à l'époque : « Après l'abrogation du DG, c'est le gouvernement qui va décider de la personne qui prendra le poste. L'ACM étant une organisation sous tutelle, la décision revient entièrement à l'Exécutif. »

Le rôle du futur directeur général ne se limite pas à un simple poste administratif. Il devra mettre en oeuvre la politique de l'ACM, superviser le personnel, gérer le budget et représenter l'institution dans tous ses actes. « La personne choisie devra avoir un vrai esprit de leadership et la capacité à mobiliser les équipes tout en défendant les intérêts de l'ACM avec intégrité », précise le ministère.

Le profil recherché est exigeant : nationalité malgache, quinze ans d'expérience dans l'aviation civile, solides compétences en gestion, et maîtrise du malgache, du français et de l'anglais. La procédure, encadrée par la loi, prévoit une sélection par le Conseil d'administration, la publication d'un avis dans la presse, une proposition au gouvernement et enfin une nomination par décret présidentiel.

L'équilibre de l'institution dépendra fortement de cette décision.

Pour l'ACM, et pour tout le secteur aérien du pays, l'attente est donc grande : le prochain directeur général aura la lourde tâche de guider l'aviation malgache vers un avenir plus sûr et plus ambitieux.