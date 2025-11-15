Madagascar: Isandra - Trois zébus testés positifs à la rage

15 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

La rage bovine progresse dans le district d'Isandra. Trois zébus ont été confirmés positifs. « Deux cas ont été enregistrés en septembre et un autre en ce mois de novembre », rapporte le service vétérinaire local, hier.

Une campagne de vaccination massive des animaux susceptibles de transmettre la rage a été menée au cours de ce mois de novembre afin de contenir la propagation du virus. Au total, 260 animaux ont été vaccinés, dont 150 chiens, plusieurs chats et un maki, selon nos sources. La rage se transmet par la griffure, la morsure et le léchage d'un mammifère infecté.

Des vétérinaires rappellent que la vente de zébus devrait être suspendue en cas de foyer de rage bovine. Toutefois, cette mesure ne serait pas strictement appliquée dans le district. Ils assurent néanmoins que l'état de santé des animaux mis en vente fait l'objet d'un contrôle. « Les zébus malades ne sont pas autorisés à être vendus », précisent-ils. De même, l'état de santé des animaux abattus mis en vue de consommation est surveillé. Ils assurent qu'aucun animal enragé n'est abattu dans les abattoirs. La consommation de la viande d'animal infecté est prohibée.

