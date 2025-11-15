Madagascar: Services fonciers - Les traitements des « Boky Rovitra » gratuits

15 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

La délivrance des pièces de dossiers relatives au «Boky Rovitra» et au «Plan Rovitra» auprès des services fonciers est désormais entièrement gratuite, indique un communiqué du ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers, publié hier.

Cette mesure concerne l'ensemble des documents nécessaires à la procédure de reconstitution, qu'il s'agisse des certificats d'immatriculation et de situation juridique, des plans topographiques archivés -- tels que le plan individuel, le plan cadastral, le plan de repérage ou encore le plan local d'occupation foncière --, des attestations de «Plan Rovitra» et de «Boky Rovitra», ou encore des procès-verbaux d'affichage de la requête réalisés auprès des services compétents.

Il est toutefois important de noter que cette gratuité s'applique uniquement dans le cadre de la procédure de reconstitution du «Boky Rovitra» devant le tribunal, précise le communiqué. L'objectif de cette mesure est de faciliter l'accès aux documents officiels et d'accompagner les citoyens dans leurs démarches foncières, en réduisant les obstacles financiers liés à l'obtention des pièces indispensables à la régularisation de leurs biens.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.