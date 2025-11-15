Madagascar: Santé publique - Les personnes atteintes de lèpre recherchées

15 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

En ce mois de novembre, une campagne de recherche active de la lèpre est en cours dans les districts d'Ambatoboeny, Mampikony et Port-Bergé, dans la région Boeny. « Grâce à l'engagement des agents communautaires, des actions de dépistage, de sensibilisation et de prise en charge sont menées dans plusieurs communes », précise un communiqué de l'OMS Madagascar publié mercredi.

Les nouveaux cas détectés rappellent que la lèpre reste bien présente à Madagascar et que le dépistage précoce, couplé à la mobilisation communautaire, demeure la meilleure arme pour lutter contre cette maladie.

Chaque année, plus de mille cinq cents nouveaux cas sont recensés dans le pays, faisant de la lèpre un problème de santé publique majeur. Face à cette situation, l'OMS Madagascar, le ministère de la Santé à travers le Programme national de lutte contre la lèpre, les équipes régionales et de districts ainsi que la Fondation Raoul Follereau unissent leurs efforts pour atteindre l'élimination de la lèpre d'ici 2030.

