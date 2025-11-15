Madagascar: Empoisonnement - La troisième opération de Tojo Rahamefy est une réussite

Tojo Rahamefy, victime d'un empoisonnement lors d'une fête d'anniversaire survenue près d'Ambohimalaza, au mois de juin, a subi avec succès une troisième opération de la gorge dans un hôpital de l'île Maurice.

Il est attendu à Antananarivo ce jour. Son avion doit atterrir à l'aéroport international d'Ivato vers 15 h 30. « Mon état s'est stabilisé pour le moment. Je devrai revenir en janvier pour une nouvelle consultation », a-t-il confié hier.

Transféré à Maurice à deux reprises, en septembre puis en octobre, le patient avait été opéré pour retirer une masse qui se développait dans sa gorge. Une autre masse s'est développée peu de temps après la première évacuation. Cette complication fait suite à une trachéotomie effectuée au CHU Joseph Ravoahangy Andrianavalona (JRA), quelques jours après l'événement. Le développement de ces masses avait entraîné une détresse respiratoire chez lui. Une autre victime qui a subi cette même complication a succombé.

Malgré la réussite de cette troisième opération, Tojo Rahamefy reconnaît qu'il n'est pas encore totalement rétabli et qu'il lui sera difficile de reprendre une vie normale. « Je ne peux pas encore travailler, je reste encore fragile », confie-t-il.