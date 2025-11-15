Madagascar: Ligue des champions D2 - La phase II fixée à fin novembre

Troisième calendrier proposé. Après deux reports, la Fédération Malgache de Football, ou plutôt la commission de compétition, propose pour la troisième fois le calendrier de la deuxième phase du championnat de Madagascar de deuxième division.

La phase 2 se déroulera du 21 au 30 novembre. La première date, prévue fin octobre, a été perturbée par la situation socio-politique du pays. Le deuxième calendrier, fixé du 3 au 11 novembre, a été perturbé par « la réclamation des indemnités et des frais de déplacement impayés des arbitres », selon nos sources. Le président de la fédération a reçu jeudi les arbitres concernés afin d'apaiser la situation.

Jointe au téléphone, la première responsable du corps arbitral a catégoriquement refusé de dévoiler la résolution de la rencontre, à moins que nous ne révélions notre source concernant la tenue de cette réunion. Également contacté par téléphone, le président de la Fédération a finalement expliqué que «c'est la Fifa qui devait prendre en charge les frais impayés réclamés par les arbitres, lesquels devraient être réglés avant la fin de l'année. Mais les indemnités pour les matchs comptant pour le championnat national D2 doivent être prises en charge par les sponsors».

Grogne

Les clubs engagés au sommet national de D2, ainsi que ceux du championnat national élite, ont commencé à manifester leur mécontentement ces dernières semaines, car cette série de reports perturbe considérablement leur préparation, tant sur le plan technique que financier.

Douze équipes disputeront cette prochaine étape et deux sites accueilleront les matchs. Six équipes qualifiées à l'issue de la phase inaugurale, évolueront à Mahajanga. Il s'agit en l'occurrence de Mangoro d'Alaotra-Mangoro, TGBC de l'Académie d'Atsinanana, Vanilantsika de Sava, Clinique Zanatany de Sofia, AJSM de Melaky et Ased de Diana.

La ville de Toliara accueillera, quant à elle, les six autres qualifiés : Cospn d'Analamanga, FC Black JSF d'Amoron'i Mania, Antimo Record d'Atsimo-Andrefana, Andakara City de Vatovavy-Fitovinany, FC Manjaka d'Ihorombe et AS Jet de Bongolava. Toutes les équipes se rencontreront en cinq journées. Les deux mieux classés de chaque site, soit quatre équipes au total, se qualifieront pour la poule des As, prévue du 9 au 14 décembre.

Les deux clubs les mieux classés à l'issue de la Ligue des champions D2 nationale rejoindront la division majeure pour la prochaine saison du championnat de Madagascar élite. À ce rythme, le coup d'envoi de Pure Play Football ne devrait pas être lancé avant la fin de l'année.