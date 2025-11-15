Madagascar: Match amical Barea - Quatre expatriés indisponibles

Trois joueurs expatriés supplémentaires sont forfaits. Des modifications ont été apportées au sein de la sélection à l'approche du match amical des Barea contre les Nzalan National de Guinée équatoriale, programmé le lundi 17 novembre à 17 heures, à Antalya, en Turquie.

Après la blessure survenue vendredi à l'attaquant de Valenciennes FC, trois autres expatriés ne pourront, eux non plus, rejoindre la sélection en Turquie. Le groupe devait être au grand complet hier.

Comme communiqué jeudi par la Fédération, le défenseur du club polonais Jagiellonia Bialystok, Andy Pelmard, et l'attaquant du Stade Lausanne-Ouchy (Suisse), Caddy Warren, sont également indisponibles en raison d'une blessure de dernière minute. Quant à l'attaquant du club thaïlandais Ratchaburi FC, Njiva Rakotoharimalala, il n'a finalement pas été libéré par son club.

Après la reconduction de deux joueurs- le milieu de l'Elgeco Plus, Mamisoa Rakotoson, et l'attaquant du club soudanais Al-Merreikh, Fenohasina Gilles Razafimaro- le joueur de l'Elgeco Plus, Tony Randriamanampisoa, a été sollicité au dernier moment comme alternative. Ce dernier devait arriver en Turquie, hier.

Les Barea ont effectué leur première séance d'entraînement jeudi. Le coach adjoint, Andry Hildecoeur Henintsoanarivo, a d'ailleurs confirmé ces informations. «Ce match, même amical, est toujours très important. Une défaite impactera notre classement FIFA et surtout notre position dans les chapeaux sur le continent. Nous devons le prendre au sérieux en vue de notre préparation aux prochains matchs officiels», confie le coach Hildecoeur.

«Nous constatons tous que la liste reste quasi inchangée, sauf une petite modification, pour la continuité du groupe, le rythme et l'ambiance», rassure le technicien local.