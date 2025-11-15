Madagascar: Rugby - XXL Energy Top 12 - Un duel fratricide entre FT Manjakaray et Mang'Art au programme

La deuxième journée du championnat de Madagascar de rugby à XV, le XXL Energy Top 12, promet un dimanche électrique, au stade Makis d'Andohatapenaka.

Le quartier de Manjakaray sera au centre de toutes les attentions, avec un choc qui dépasse le cadre sportif : le FT de Manjakaray, champion de Madagascar en titre, affronte son voisin et rival de toujours, Mang'Art.

Un duel fratricide où l'honneur local pèse presque autant que les points au classement. Sur le papier, le premier reste le favori logique. Son statut de champion en titre lui confère une certaine autorité, renforcée par une domination historique sur son « frère ennemi ».

Depuis trois ans, les confrontations directes tournent systématiquement à l'avantage du FTM: victoire 56-35 en septembre 2021, puis 40-24 en avril 2023. Plus récemment encore, en championnat, les hommes de Manjakaray avaient infligé un sévère 62-6 à leurs voisins. Une supériorité nette, assumée et rarement contestée.

Mais cette saison, le champion montre des signes d'essoufflement. Sa victoire arrachée dans la douleur face au 3FB (57-47), le 2 novembre a mis en lumière certaines fragilités, notamment dans le secteur défensif. De quoi redonner espoir à Mang'Art, déterminé à faire vaciller l'ordre établi.

Une menace de séisme

Selon le coach Mbolatiana Rakotomamy dit Maître Tôro, le « FT de Manjakaray part largement favori, mais nous tenterons de bousculer le champion de Madagascar en titre. Les chances sont de 50/50 ».

En face, le ton est bien différent. Antonio Raberarison, coach du FTM, ne laisse aucune place au doute : « La victoire est obligatoire pour nous. En tant que champion de Madagascar en titre, nous n'avons aucun droit à l'erreur. »

Pour le FT de Manjakaray, l'enjeu est clair : gagner pour continuer à régner, afin d'éviter d'ouvrir la porte à une contestation interne longtemps étouffée. Pour Mang'Art, c'est l'occasion rêvée de créer un séisme dans le quartier et de changer enfin de statut.

Dimanche, au stade Makis d'Andohatapenaka, ce duel aura tout d'un test de vérité. Une confrontation où se jouent non seulement les points, mais aussi l'équilibre d'une rivalité qui façonne le rugby malgache depuis une décennie.