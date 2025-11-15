Madagascar: Spectacle - Rossy présente 'Milanto vao mitapolaka'

Les 14 et 16 novembre, Rossy présentera à la City Ivandry un spectacle en deux temps, conçu spécialement selon la demande de son public.

Avec « Milanto vao mitapolaka », Rossy s'apprête à offrir un spectacle inédit à la City Ivandry, programmé les 14 et 16 novembre. À la demande directe de son public, l'artiste a décidé de structurer sa prestation en deux parties distinctes : une première partie consacrée aux "chansons douces et posées" de son répertoire, puis une seconde partie dédiée aux "plus rythmées et dynamiques". Une formule qui, selon lui, constitue l'originalité principale de ce rendez-vous.

Ce spectacle revêt une importance particulière : il s'agira du dernier show de Rossy à Antananarivo avant qu'il poursuive ses nouveaux projets. La représentation durera environ cinq heures, selon l'ambiance et la réceptivité du public. À cette occasion spéciale, Rossy se produira au grand complet, entouré de l'ensemble de son équipe.

L'artiste annonce également la suite : une tournée élargie est prévue, avec des étapes à Fianarantsoa et Toamasina, dans le cadre de ses projets futurs.

Avec « Milanto vao mitapolaka », Rossy signe un rendez-vous marquant, conçu avec le coeur et guidé par l'attente de son public. Un dernier passage à Antananarivo qui promet d'être mémorable, avant d'ouvrir une nouvelle page artistique sur les routes de Madagascar.