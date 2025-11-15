Madagascar: HIippodrome de Bevalala - Les propriétaires du terrain réagissent

Le différend autour de l'hippodrome de Bevalala prend un nouveau tournant. À la suite d'un article publié dans L'Express, Tiana Herisoa Rakotomalala, l'une des propriétaires du site de la piste de l'hippodrome de Bevalala, a apporté des précisions sur le litige foncier avec l'Ascel.

Au cours d'un point de presse organisé au siège de Parkview Investment, à Manakambahiny, Tiana Herisoa Rakotomalala a réaffirmé ses droits sur une parcelle de 4ha74a80ca, portant le titre foncier n° 490-B, située à Bevalala. Elle a dénoncé l'occupation de son terrain par l'Ascel, qui organise des courses et s'occupe de l'élevage de chevaux sur cette propriété, sans titre ni droit de jouissance.

Le maire de la commune rurale d'Ampanefy, dans le district d'Atsimondrano, le Dr Fabrice Ramiliarison, est également intervenu pour clarifier la situation.

« Concernant le litige sur la piste de Bevalala, il existe déjà des décisions de justice. Le terrain appartient aux propriétaires légitimes, dont la commune d'Ampanefy pour 7 ha, et Tiana Herisoa Rakotomalala pour plus de 4ha », précise-t-il.

Il a insisté sur le fait que la société hippique ne détient aucun droit de propriété sur cette parcelle et que l'Ascel doit se conformer aux ordonnances et décisions de justice.

Tiana Herisoa Rakotomalala a exprimé sa détermination à faire respecter ses droits et a rappelé que toute occupation illégale de son terrain ne serait pas tolérée. Cette sortie médiatique intervient après la publication de l'article de L'Express, le 13 novembre, qui évoquait une situation critique pour l'hippodrome de Bevalala, et vise à rétablir la vérité afin d'éviter toute erreur d'interprétation.