Madagascar: Conférence des évêques du pays - « L'inquiétude de voir le processus actuel s'écarter des aspirations profondes se fait sentir »

Les évêques catholiques soutiennent le changement de régime mais alertent sur les risques de dérives.

Les évêques catholiques sont sortis de leur réserve traditionnelle en publiant une déclaration percutante concernant la crise politique actuelle. Ils légitiment ouvertement le changement de régime intervenu récemment, le 11 octobre dernier, tout en exigeant une transformation profonde des pratiques de gouvernance. Cette prise de position publique, dans un contexte de transition, démontre l'attitude de l'Église catholique face à la situation nationale.

Le soutien des dirigeants catholiques est explicite par rapport au renversement du régime d'Andry Rajoelina. Dans leur déclaration, les évêques expliquent que la déchéance de l'ancien régime était, selon eux, la conséquence directe d'un profond épuisement social et économique. Ils affirment que « la population malgache ne supportait plus la souffrance causée par le manque d'eau et les coupures fréquentes d'électricité. À cela se sont ajouté une corruption sans fin, des abus de pouvoir et l'incompétence des dirigeants dans la gestion publique. » Pour les responsables ecclésiastiques, ce contexte de désespoir a ouvert la voie à l'intervention militaire. « Les militaires du Capsat sont venus protéger la population et ont pris le pouvoir », déclarent-ils. Cette formulation, rare et assumée, équivaut à une caution morale au rôle de l'armée dans le changement politique.

Ethique

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les évêques soutiennent que la transition actuelle répond à une volonté collective. « Le peuple aspire à un réel changement », affirment-ils, estimant que les citoyens « cherchent une politique sociale et publique orientée vers le bien commun et non une politique dévoyée où les dirigeants ne recherchent que leurs intérêts personnels et ceux de leurs alliés ». Cette déclaration place la notion de bien commun au centre du débat politique, insistant sur la nécessité de reconstruire l'État sur une base éthique.

Instrumentalisation

Malgré leur soutien au nouveau pouvoir, les évêques expriment de fortes préoccupations quant à la dérive éventuelle du processus de transition. « Beaucoup redoutent le retour des anciennes pratiques et des anciens acteurs qui ont plongé la vie nationale dans la crise, surtout sur le plan politique et économique », alertent-ils. Ils dénoncent également « la présence des personnes payées pour piéger ou saboter le changement », évoquant l'existence de manoeuvres d'instrumentalisation destinées à déstabiliser ou détourner les objectifs annoncés. Cette mise en garde indique que, pour l'Église catholique, la transition n'est pas acquise mais fragile, potentiellement vulnérable à des luttes d'intérêts ou à la réapparition des réseaux politiques et économiques de l'ancien système.

Vengeance

L'Église insiste également sur la nécessité de rétablir la justice pour rompre avec des décennies d'impunité. Elle rappelle toutefois que l'assainissement judiciaire ne doit pas devenir un prétexte de vengeance politique. « Rendre justice pour des crimes commis, des vols ou des actes de corruption quelle qu'en soit la forme ne doit en aucun cas être confondu avec un esprit de vengeance politique », préviennent les évêques. Cette nuance souligne la crainte d'une instrumentalisation de la justice comme outil de règlement de comptes, un scénario qui a déjà marqué plusieurs périodes politiques à Madagascar.

Privilèges

Les évêques insistent également sur les promesses d'austérité du nouveau régime, appelant les dirigeants à montrer l'exemple. « La politique d'austérité prônée par le nouveau régime doit être effectivement mise en oeuvre. Les nouveaux dirigeants doivent donner des exemples concrets ». Ils exigent la fin immédiate des avantages accordés à l'élite administrative. « Les privilèges particuliers tels que les allocations de carburant et les indemnités exorbitantes, dont bénéficiaient les agents de l'ancien régime, doivent cesser immédiatement ». Cette insistance traduit une volonté de réponse rapide et visible aux frustrations populaires, qui ont contribué à l'effondrement politique précédent.