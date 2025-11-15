Madagascar: Siteny Randrianasoloniaiko - « Mon patrimoine n'a pas changé »

Le président de l'Assemblée nationale, Siteny Randrianasoloniaiko, a déposé avant-hier, sa déclaration de patrimoine auprès de la Haute Cour Constitutionnelle(HCC) à Ambohidahy.

Un acte qu'il qualifie de « normal et nécessaire », rappelant que la transparence ne doit pas rester un mot creux dans la vie publique. Selon lui, gouverner implique des obligations, et la première d'entre elles consiste à donner l'exemple. « Mon patrimoine n'a pas changé depuis que je suis député, questeur, vice-président et président de l'Assemblée nationale », affirme-t-il.

En expliquant que la déclaration de patrimoine s'inscrit dans une logique de responsabilité. « La bonne gouvernance n'est pas un discours qu'on récite, mais un engagement qu'on prouve », insiste-t-il. À travers ce geste, Siteny entend montrer sa volonté d'ouvrir la voie à une pratique politique plus responsable, fondée sur le respect strict des règles et la redevabilité.

Expertise russe

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De retour de Moscou et à son corps défendant d'empiéter sur les prérogatives de l'Exécutif, il rapporte que « la Russie est prête à accompagner Madagascar dans la résolution de la crise énergétique ». C'est ce qui ressort de ses échanges avec des parlementaires et responsables russes lors de son déplacement.

Et de faire remarquer que « même des nations européennes continuent de s'appuyer sur l'expertise russe en matière d'énergie. Pourquoi pas Madagascar ». Concernant le délestage, le numéro Un de la Chambre basse est clair : « La balle est dans le camp de l'État malgache. Les solutions existent. Les partenaires sont prêts. Il appartient au gouvernement de décider s'il veut vraiment en finir avec le délestage ou continuer dans l'incertitude »..