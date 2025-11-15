Madagascar: Conjoncture - Les grandes mines parmi les secteurs porteurs pour la relance économique

Si la crise n'a pas d'impact négatif sur l'économie, la loi de finances initiale 2026 table sur une croissance de 4,8%. Une croissance qui sera tirée notamment du secteur minier.

Le secteur extractif a d'ailleurs été au centre des échanges entre le ministre des Mines, Carl Andriamparany, et l'ambassadeur du Japon à Madagascar, Abe Koji.

Dynamique

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une occasion pour les deux parties de faire un tour d'horizon de ce secteur, notamment celui des grandes mines, qui contribuent de manière significative aux exportations nationales, estimées à plus de 30% du total. Le secteur minier contribue par ailleurs à près de 5% du PIB national et emploie plus de 60 000 personnes. Cette dynamique s'inscrit dans un contexte plus large où le secteur privé se positionne comme le moteur de la relance économique, une orientation jugée d'autant plus pertinente au regard de la conjoncture actuelle, marquée par des défis budgétaires et sociaux.

L'on reconnaît d'ailleurs qu'avec son potentiel minier considérable, Madagascar est appelé à devenir l'un des pays les plus riches d'Afrique subsaharienne. Le pays se distingue notamment par la diversité de ses ressources minières : le nickel, le cobalt, l'ilménite, le graphite, l'or, ainsi que des pierres précieuses telles que les saphirs et les rubis, pour ne citer que ceux-ci.

Le secteur minier constitue ainsi un levier stratégique pour le développement économique national et pour l'industrialisation du pays, représentant une part importante des exportations et des investissements directs étrangers dont Madagascar a crucialement besoin pour soutenir sa croissance économique et, par conséquent, son développement social.

Grands projets

Cette rencontre a également permis aux deux personnalités d'évoquer le paysage minier malgache, composé à la fois de grandes exploitations industrielles et de petites mines artisanales. Plusieurs projets industriels majeurs se distinguent par leur envergure et leur rôle stratégique dans l'économie nationale.

En premier lieu figure le complexe minier d'Ambatovy, qui occupe désormais une place de choix sur le marché mondial du nickel et du cobalt. Fruit d'un partenariat entre des investisseurs japonais et coréens, Ambatovy représente une part significative des recettes d'exportation. « Il s'agit d'un investissement avoisinant 9 milliards de dollars US et représentant 30 % des exportations de Madagascar », a rappelé l'ambassadeur du Japon, en soulignant que le projet génère près de 10 000 emplois directs et indirects.

Basée à Fort-Dauphin, QIT Madagascar Minerals (QMM), filiale du groupe Rio Tinto, extrait de l'ilménite, un minerai utilisé pour la production de dioxyde de titane. Le projet s'accompagne d'importantes infrastructures, dont le port d'Ehoala, construit dans le cadre du projet Pôles Intégrés de Croissance grâce à un financement conjoint de Rio Tinto et de la Banque mondiale.

Depuis son ouverture en 2009, ce port a accueilli 1 314 navires, ainsi que des paquebots transportant plus de 51 347 croisiéristes. Base Toliara, pour sa part, s'inscrit également dans ce cercle restreint des grands projets miniers. L'entreprise prévoit d'exploiter l'ilménite à Toliara, dans la région Atsimo Andrefana, une zone au fort potentiel économique et susceptible de contribuer de manière notable aux revenus de l'État.

Le projet se trouve actuellement en phase de pré-construction, comprenant la mise à jour des études techniques et environnementales, le processus d'acquisition foncière, ainsi que la poursuite des investissements sociaux, notamment les infrastructures communautaires et les programmes de « cash for work ». Ces étapes précèdent la construction des usines et des routes nécessaires à l'exploitation minière proprement dite. Les promoteurs se montrent, en tout cas, confiants quant à l'avancement des travaux.