Madagascar: Antsiranana - Modernisation du système électrique

La population d'Antsiranana exprime son mécontentement en raison des coupures fréquentes d'électricité qui surviennent depuis plusieurs jours.

Cela est dû notamment à des pannes techniques ponctuelles et simultanées sur certaines unités de production, a-t-on appris. Consciente des impacts de ce problème énergétique sur la vie quotidienne des ménages ainsi que sur les activités économiques locales, Filatex Énergies, à travers sa filiale Enelec, a immédiatement établi un plan d'intervention, avec le concours du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, afin de rétablir le courant rapidement et de manière durable.

Contrôle et suivi

Des actions urgentes sont ainsi entreprises. Il s'agit, entre autres, de la remise en service progressive des unités disponibles et de la mobilisation de six petits moteurs supplémentaires, dont deux machines sont déjà arrivées sur le site d'Antsiranana. En outre, des pièces critiques permettant une stabilisation de l'alimentation électrique sous sept jours sont également arrivées. Les équipes techniques ont par ailleurs été renforcées afin d'accélérer les travaux de fiabilisation sur l'ensemble des sites de production de la région, sans oublier le contrôle et le suivi à fréquence rapprochée en collaboration avec le ministère de tutelle.

Mix énergétique

Dans la même foulée, les deux parties prévoient de moderniser le système électrique à Antsiranana dès 2026. Cela consiste notamment en la mise en service d'une centrale solaire venant hybrider la production existante. Le parc éolien devrait également fonctionner partiellement dès le début de l'année prochaine. Ces nouveaux moyens offriront à Antsiranana un mix énergétique hybride plus résilient, moins dépendant du thermique et conforme aux standards internationaux. Ils contribueront à renforcer la stabilité de la fourniture d'électricité et à générer des économies significatives, tant en carburant qu'en coûts opérationnels.