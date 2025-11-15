Madagascar: Projet Jirama Water III - Démarrage des travaux urgents en vue

L'Union Européenne constitue un partenaire stratégique du Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène (MEAH) dans la mise en oeuvre de projets structurants visant à améliorer l'accès durable à l'eau potable, renforcer la gouvernance du secteur et soutenir l'amélioration des services publics.

Les travaux d'urgence dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Jirama Water III qui vise l'amélioration de l'accès à l'eau potable du Grand Antananarivo devraient bientôt démarrer. C'est ce qu'on peut comprendre des échanges tenus durant la rencontre entre le Dr Razafindrianiaina Minosoa Anjaratiana Elia, ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, et son excellence Roland Kobia, Ambassadeur de l'Union Européenne à Madagascar le 13 novembre 2025.

Une rencontre d'une importance capitale en matière de l'amélioration de l'accès à l'eau potable, de l'hygiène et de l'assainissement durant laquelle les deux parties ont réaffirmé l'importance de quatre projets qu'elles soutiennent conjointement dans le pays. Entre autres, la JIRAMA Water III qui vise l'amélioration de l'accès à l'eau potable du Grand Antananarivo, le Programme Intégré d'Assainissement de Toamasina ainsi que le volet Renforcement Institutionnel et Gouvernance.

Futur proche

Pour la Jirama Water III (d'un financement de 73,3 millions d'euros et qui devrait bénéficier à 800 000 personnes) ces travaux d'urgence qui sont prêts à démarrer, correspondent à la construction d'une nouvelle station de traitement d'eau d'une capacité de 50.000 m3/jour à Amoronakona ainsi que d'un nouveau réservoir de 1500 m3 à Ambohibe.

Le projet comprend également la fourniture et la pose de conduites de transfert d'eau traitée en DN 600 et 400 mm sur 23,1km. Ces conduites et fournitures de transferts devraient permettre de relier la nouvelle station de traitement à Amoronakona aux réservoirs existants d'Iavoloha, au nouveau réservoir d'Ambohibe et aux réservoirs d'Analamahitsy.

Si la deuxième phase du Programme Intégré d'Assainissement d'Antananarivo, dont les travaux préparatoires sont en cours, vient renforcer la Jirama Water III, à Toamasina, les études de faisabilité du Projet Eau et Assainissement avancent. Dans ces projets structurants à forts impacts pour les populations malgaches, l'Union Européenne accompagne activement Madagascar tout en réaffirmant sa « disponibilité à poursuivre et à renforcer son appui au Gouvernement. »