Madagascar: Peace Corps - Prestation de serment de 20 nouveaux volontaires

Vingt nouveaux volontaires américains du Peace Corps, faisant partie du 61e groupe de volontaires à servir à Madagascar, ont prêté serment, hier, après onze semaines de formation intensive préalable au service, comme tous leurs prédécesseurs l'ont fait avant eux.

Ces nouveaux volontaires du Peace Corps rejoindront bientôt leurs lieux d'affectation pour un service de deux ans en tant que volontaires dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'agriculture. Sitôt arrivés (le 3 septembre 2025), ils ont suivi une formation portant sur l'enseignement de l'anglais, la gestion de classe, la santé maternelle et infantile, ainsi que sur différentes techniques agricoles, enrichie par des sessions interculturelles destinées à approfondir leur compréhension des cultures locales afin de favoriser leur intégration communautaire.

Chaque volontaire a également appris le dialecte malagasy spécifique à la région dans laquelle il sera affecté. Mention spéciale pour Diane Rakotomalala - dont le patronyme malagasy ne fait pas moins d'elle une citoyenne américaine - qui a pris la parole au nom du groupe de volontaires, hier, mettant déjà en pratique ce qu'elle a appris durant la formation.

Écoles, collèges, champs et centres de santé

Cinq régions de Madagascar recevront ces volontaires américains. Ceux amenés à intervenir dans le domaine de l'éducation, auront pour mission principale d'enseigner dans les lycées et collèges, de partager des techniques pédagogiques avec leurs collègues enseignants, de renforcer les compétences locales et de mettre en place des activités extrascolaires visant à sensibiliser les élèves à leur communauté et à leur futur rôle au sein de celle-ci.

Quant aux volontaires qui interviendront dans le domaine de l'agriculture, ils apporteront leur aide aux agriculteurs locaux pour les amener à adopter des pratiques durables ; organiseront des démonstrations culinaires ; feront la promotion de cultures riches en nutriments et soutiendront le développement de jardins potagers familiaux.

Et enfin, les volontaires qui interviendront dans le domaine de la santé mèneront des activités de sensibilisation communautaire sur les campagnes de vaccination, la santé maternelle et infantile, l'assainissement de l'eau et des aliments, ainsi que l'hygiène, afin d'éduquer leur communauté sur les soins aux enfants et l'hygiène.

A la fois enseignants et apprenants

Lors de la cérémonie de prestation de serment des nouveaux volontaires, l'ambassadeur des Etats-Unis à Madagascar, Claire Pierangelo, a affirmé que « le Peace Corps est un élément clé de notre relation bilatérale » car « renforce les liens entre les deux nations et démontre que notre humanité commune est plus forte que toutes les différences qui pourraient nous diviser ».

Pour sa part, le directeur Pays par intérim du Peace Corps, David Solomon, a souligné l'importance de tisser des liens interculturels significatifs. S'adressant aux nouveaux volontaires, il a affirmé qu'ils vivront et travailleront bientôt dans des communautés à travers tout le pays, dans des écoles, des centres de santé, des champs et jardins communautaires. Ils seront alors à la fois enseignants et apprenants.

Près de 1700 volontaires en 32 ans

Pour rappel, les volontaires du Peace Corps ont commencé à servir à Madagascar en 1993 à l'invitation du gouvernement malagasy. Depuis, près de 1 700 volontaires américains ont oeuvré dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'agriculture. Ils vivent au sein des communautés malagasy, apprennent la langue locale et s'intègrent à la culture afin de promouvoir la paix et l'amitié. Les volontaires collaborent avec les membres des communautés sur des projets définis comme prioritaires au niveau local, permettant de créer des liens, de partager des connaissances et de créer des impacts durables et mesurables.