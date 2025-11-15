Madagascar: Homologation Stade Barea - Rencontre stratégique entre Alain Désiré Rasambany et Ahmad

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Alain Désiré Rasambany, a reçu hier à son bureau à Ambohijatovo, l'ancien président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Ahmad Ahmad.

Cette rencontre, marquée par une atmosphère de cordialité et de respect, avait pour objectif principal le partage d'expériences et de conseils. Fort de son parcours à la tête du football africain, Ahmad Ahmad a tenu à transmettre son expertise au ministère, notamment sur les enjeux liés au développement du ballon rond à Madagascar. Les discussions ont porté sur plusieurs points stratégiques, mais un sujet a particulièrement retenu l'attention : la question de l'homologation du stade Barea.

Ce dossier est jugé prioritaire par le ministère, car il conditionne la possibilité pour Madagascar d'accueillir des compétitions internationales en 2026. Ahmad Ahmad a souligné l'importance de respecter les normes exigées par la CAF et la FIFA afin de garantir la crédibilité du pays sur la scène sportive. Le ministre Alain Désiré Rasambany a, pour sa part, réaffirmé la volonté du gouvernement de faire avancer rapidement ce processus.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a insisté sur la nécessité de doter Madagascar d'infrastructures modernes et conformes aux standards internationaux. Cette rencontre marque ainsi une étape significative dans la coopération entre anciens dirigeants sportifs et les autorités actuelles, au service du football malgache.