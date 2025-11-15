Madagascar: Padel - Orange MPPTour Master - Une tombola et des surprises pour boucler la saison en apothéose

Après le succès retentissant de la deuxième édition de l'Island Padel Cup à Maurice, la communauté padel malgache a les yeux rivés sur le grand final : l'Orange MPPTour Master 2025.

Ce rendez-vous incontournable marque la clôture d'une saison 2025 riche en rebondissements et en duels acharnés. Le Lamakoo Padel Center accueillera cette clôture de la saison les 22 et 23 novembre prochains. Les 16 meilleurs joueurs hommes et femmes, sélectionnés au terme d'une année de compétitions intenses, s'affronteront dans des matchs de haut vol.

L'Orange MPPTour Master, c'est aussi l'occasion de célébrer ensemble. Dimanche 23 novembre, un cocktail de clôture réunira joueurs, supporters et passionnés pour un moment convivial. Cerise sur le gâteau : une tombola géante avec une surprise exclusive signée Padel Store Madagascar à la clé.