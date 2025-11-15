Afrique: Mondial 2026 - Le Nigéria et la RD Congo en finale des barrages, le Cameroun éliminé

Dans une soirée riche en suspense et en rebondissements, le Nigeria et la République Démocratique du Congo ont décroché leur place en finale des barrages africains, jeudi 13 novembre. Ces rencontres à élimination directe, disputées sur terrain neutre au Maroc, ont scellé le sort de plusieurs nations en quête d'un ticket de repêchage pour la Coupe du monde 2026. Les Super Eagles ont dominé le Gabon sur un score de 4-1, tandis que les Léopards ont écarté le Cameroun d'un but à zéro sous une averse torrentielle.

Le choc entre le Nigeria et le Gabon, joué au stade Moulay El Hasan de Rabat qui accueillera bientôt la CAN 2025, a tenu toutes ses promesses. Longtemps équilibrée, la partie a basculé en faveur des Nigérians grâce à une erreur défensive gabonaise. Une passe en retrait mal assurée a été exploitée par Akor Adams, l'attaquant du FC Séville, qui a ouvert la marque? à la 78e minute (1-0).

Les Panthères, portés par leur entraîneur Thierry Mouyouma, ont cru à l'exploit lorsque Mario Lemina, milieu de Galatasaray et coéquipier de Victor Osimhen en club, a égalisé d'une frappe magistrale en fin de match. Mais c'est là que l'entraîneur nigérian Éric Chelle a fait la différence avec des changements inspirés.

Entré en cours de jeu, Chidera Ejuke a marqué son premier but international à la 97e minute, redonnant l'avantage aux Super Eagles. Victor Osimhen, la star de l'attaque, a ensuite enfoncé le clou à la 102e, avant d'ajouter un doublé personnel au retour des vestiaires, à la 110e (4-1). Les Nigérians ont géré la fin de partie en monopolisant le ballon, éteignant les velléités gabonaises et validant leur billet pour la finale.

De leur côté, au stade El Barid de Rabat, la RD Congo a livré un duel acharné face au Cameroun sous des trombes d'eau. Dans un match tendu et rythmé, les deux équipes se sont rendu coup pour coup en fin de rencontre, alternant offensives et contres à un rythme haletant.

C'est finalement un coup de pied arrêté qui a fait la décision : sur un corner tiré par Brian Cipenga, le capitaine Chancel Mbemba, défenseur central du LOSC, a surgi pour propulser le ballon au fond des filets camerounais. Ce but décisif (1-0) a propulsé les Léopards en finale, éliminant un Cameroun pourtant combatif mais trop imprécis dans le dernier geste.

Dimanche, Nigeria et RD Congo s'affronteront donc pour un enjeu majeur : un repêchage précieux en vue du Mondial 2026. Pour les Congolais, absents des grandes scènes internationales depuis trop longtemps, cette opportunité représente un espoir de renaissance. Les Super Eagles, portés par leur stars et leur coach tactiquement maître, partiront favoris, mais la pluie et l'intensité des barrages ont déjà prouvé que rien n'est acquis dans cette phase cruciale des qualifications africaines.