Madagascar: Expression - La tendance actuelle !

15 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Iss Heridiny

« Le pays regorge de talents, de jeunes érudits et de techniciens capables de faire avancer ce pays » : cette phrase, on l'a toujours entendue dans la bouche des politiciens. Mais lorsqu'on voit des « vieux reptiliens » tenir les rênes jusqu'à aujourd'hui, des questions assaillent l'esprit : les jeunes ne sont-ils pas encore prêts ? Ces aînés n'ont-ils pas préparé de relève ?

En effet, l'âge ne fait pas la compétence : il ne détermine pas la qualité d'une personne. Apparemment, l'histoire se répète. Ceux qui restent au pied de l'estrade n'ont toujours pas la chance d'y accéder, si ce n'est par le biais de « dinosaures » rassasiés de feuilles bleues. Quant aux novices, dans l'objectif d'être adoubés, ils ont intérêt à couvrir les chevaliers des anciens temps. Ces derniers, bien qu'ils se sentent fatigués, font bonne figure pour démontrer aux petits paladins qu'ils sont les derniers Mohicans.

La semaine dernière, les membres du mouvement Gen-Z ont constaté que le cercle des vieux -- pour ne pas dire le cercle vicieux -- continue de tourner. La déception et la désillusion se lisaient sur les visages, l'acte n'ayant guère rejoint la parole. À vrai dire, la Gen-Z, composée majoritairement de la classe moyenne, souhaite mettre la pression sur les nouveaux dirigeants. Il semble toutefois qu'une force obscure ait dévié le gouvernail.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.