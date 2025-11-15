Madagascar/Guinée Equatoriale: Barea vs Guinée équatoriale - Dernier match de l'année en Turquie

15 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Les Barea de Madagascar affrontent la Guinée équatoriale en amical à Antalya, en Turquie, ce lundi à 17 heures. Sans enjeux majeurs, non qualifiés pour la CAN 2025 ni pour le Mondial 2026, ce match reste crucial pour le classement FIFA.

« On a des regrets, on finit deuxièmes d'une poule relevée lors des éliminatoires à la Coupe du monde 2026. Mais on a montré nos qualités face à de grosses nations. Un groupe se forme, avec plus de joueurs pros en Europe. C'est positif pour la suite », explique Sandro Tremoulet, défenseur central. Il insiste sur l'objectif collectif : « Viser une qualification en 2027, ramener du bonheur au pays après des mois difficiles. Ce match doit confirmer notre dynamique et booster notre ranking FIFA ».

Arnaud Randrianantenaina, attaquant, ajoute : « Concentration, détails techniques, organisation et mental à renforcer. Plus de matchs amicaux si possible pour progresser ». Un dernier rendez-vous 2025 pour poser les bases d'un avenir plus ambitieux.

