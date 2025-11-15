Congo-Brazzaville: Affaires sociales - Le Reiper lance un festival sur les droits de l'enfant

Le Réseau des intervenants sur le phénomène des enfants de rupture (Reiper) a lancé, dans la capitale, un festival sur les droits de l'enfant ponctué d'une table ronde, des journées de plaidoyer et de sensibilisation pour promouvoir et faire respecter les droits des enfants en situation de rue.

Prélude à la journée mondiale de l'enfance qui sera célébrée le 20 novembre, le Reiper a lancé les journées de plaidoyer et de sensibilisation en faveur des enfants en situation de rue dans le cadre du projet « Arcade ». La table ronde qui a ponctué la première journée du festival s'est tenue sur le thème : « Protection des enfants en situation de rue contre les violences ». Elle a réuni diverses sensibilités autour de la problématique : ministère en charge des Affaires sociales, société civile, gendarmerie et police...

En ouvrant les travaux dudit festival, le directeur général des Affaires sociales, Christian Mabiala, a souligné la nécessité de mettre un accent sur la prévention pour mieux protéger les enfants. Il a par ailleurs appelé les structures qui les hébergent à exercer dans la légalité en faisant en sorte que les enfants n'y demeurent indéfiniment.

Les officiers de la Force publique qui ont pris aux échanges ont exposé sur la place de la police dans la prévention des violences faites aux enfants en situation de rue ; le rôle de la gendarmerie et perspectives.

La série de questions-réponses a permis aux exposants d'éclairer la lanterne des participants sur les problématiques débattues tout en formulant des propositions en vue de faire respecter les droits des enfants en les protégeant de toute forme de violence. « Nous sommes satisfaits de voir tous ces acteurs engagés pour la protection de l'enfant », a déclaré Joseph Likibi, coordonnateur du Reiper en lançant un appel à la solidarité avec les pouvoirs publics.

Il convient de souligner que le Reiper organise ce festival de l'enfant avec la Fondation Apprenti d'Auteuil, appuyé par l'Agence française de développement. Le Reiper regroupe 22 structures congolaises et internationales oeuvrant pour la défense et la promotion des droits de l'enfant.

Ses actions portent sur la formation continue des travailleurs sociaux, la mise en réseau et la solidarité entre acteurs, le plaidoyer et la sensibilisation, la capitalisation des pratiques et des outils éducatifs.