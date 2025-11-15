Congo-Brazzaville: Revendications sociales - Les ex-agents de l'ONPT annoncent un grand sit-in à la primature

Très remonté à cause du non règlement de leurs revendications sociales par le gouvernement, le collectif des anciens travailleurs de l'Office national des postes et télécommunications (ONPT) a tenu, le 13 novembre à Brazzaville, son assemblée générale extraordinaire. A cet effet, il a annoncé la tenue, le 19 novembre prochain devant la Primature, d'un sit-in silencieux si ses réclamations ne sont pas prises en compte.

La rencontre a permis au collectif des travailleurs de l'ex-Onpt de refaire le point sur leur dossier qui traine depuis des années sur la table du gouvernement sans suite et pour lequel le dialogue est rompu.

Très remontés, les anciens agents de l'ONPT veulent obtenir du gouvernement, au plus vite, une solution idoine à leurs revendications, ou du moins le rétablissement d'un dialogue permanent. Ils ont ainsi, sollicité l'intervention personnelle du président de la République, Denis Sassou N'Guesso pour qu'une solution soit trouvée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Vu le jugement n°79 du 15 juin 2017 du Tribunal de travail de Brazzaville condamnant l'Etat Congolais, le (au ?) paiement de la somme de 15.725.154.431 Fcfa indument prélevés sur les droits sociaux par la commission mixte en charge des entreprises d'Etat liquidées. Nous interpellons le Président de la république en tant que premier magistrat, de père de la nation, qui a fait de la lutte contre la pauvreté son cheval de bataille, de s'investir personnellement afin d'instruire le gouvernement pour le règlement politique de ce dossier », relève la déclaration publiée à cet effet.

Si une solution n'est pas trouvée dans les délais impartis, les ex-travailleurs de l'ONPT organiseront, dans quelques jours, un mouvement pacifique devant le siège de la primature, dans le but de faire pression sur le gouvernement.

« Le collectif des ex-agents de l'ONPT informe le Premier ministre, chef du gouvernement, en tant que chef de l'exécutif, que si aucune solution n'est trouvée à compter du 12 novembre 2025, que le 19 novembre à 8 heures précises, habillés en rouge, signe de colère de la non-exécution de cet arrêt de la Cour d'appel de Brazzaville, organiserons un sit-in silencieux devant la Primature jusqu'à l'aboutissement de notre légitime revendication », conclu la déclaration.